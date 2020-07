Las exportaciones peruanas en mayo último ascendieron a US$ 1,933 millones, superando en poco más de US$ 134 millones el monto de abril (US$1,799 millones), informó la Asociación de Exportadores (Adex).

“Esperábamos la recuperación de los despachos como consecuencia del reinicio de las actividades productivas en la primera fase del proceso, sin embargo, se tenía la expectativa de que fuera mayor”, opinó el presidente del gremio, Erik Fischer Llanos.

Analizando en mayor detalle, se observa que las exportaciones no tradicionales mejoraron en US$ 162 millones (mayo respecto a abril), en tanto que las tradicionales disminuyeron en US$ 27 millones (mayo respecto a abril).

Confiamos –continuó Fischer– que el impacto del reinicio de las actividades productivas se haga sentir mejor en junio, por nuestra parte, los exportadores podremos medir mejor el impacto de la menor demanda internacional.

Fischer mencionó que, en comparación con los niveles despachados en el 2019, la caída sigue siendo dramática, aun cuando se percibe una leve desaceleración. “En abril, los envíos totales se contrajeron 51.4% y en mayo 46.1%”, detalló.

Acotó que la misma situación se observa en los productos tradicionales con retrocesos de 53.5% (abril) y 51.8% (mayo).

Los no tradicionales por su parte, también muestran una desaceleración con 45.9% en abril, mejorando 13 puntos porcentuales en mayo al registrar una contracción de -32.7%.

“La agroindustria sigue destacando por su resistencia a la crisis. En mayo, prácticamente, replicó el mismo valor que tuvo en mayo del 2019. En contraste, otros sectores cerraron en rojo como las prendas de vestir (77.1%), textil (72.9%) y metalmecánica (70.9%) que están muy lejos de sus rendimientos del año anterior”, acotó.

-Acumuladas-

En el acumulado, las exportaciones peruanas ascendieron a US$ 13 mil 536 millones, lo que significó una caída de 26%. Las tradicionales (US$ 9 mil 214 millones) -28% y las no tradicionales (US$ 4 mil 322 millones) -19%.

La minería (US$ 8 mil 001 millones), registró una contracción de 23.7% por la menor demanda de China. El cobre y el oro fueron las partidas más exportadas, ya que ambas representaron el 59.7% del total. Le siguió el petróleo y gas natural con US$ 721 millones 231 mil (-46.8), la pesca tradicional US$ 396 millones 236 mil (-55.9%) y el agro US$ 95 millones 422 mil (-31.2%.).

Sus principales destinos fueron China, EE.UU., Corea del Sur, Canadá, Japón, Suiza, India, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Chile. En total llegaron a 79 mercados.

Por su parte, los despachos no tradicionales (US$ 4 mil 322 millones) sufrieron un retroceso de -19%. Cayeron todas las actividades a excepción de la agroindustrial (2.8%): los textiles (-42.7%), prendas de vestir (-42.9%), pesca (-37.2%), metalmecánico (-37.7%), químico (-14.4%), siderometalurgia (-38.9%), minería no metálica (-39.3%), maderas (-42.8%) y varios (-52.2%).

Los principales productos con caídas fueron los espárragos (-12.3%), calamares y potas congelados (-64.2%), cinc sin alear (-41.3%), bananas (-0.3%) y preparaciones utilizadas para la alimentación de animales (-19.8%), fosfatos de calcio (-34.3%).