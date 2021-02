En enero de este año las exportaciones peruanas sumaron US$ 3,220 millones, lo que representó una caída del 13.17% respecto a similar mes del año 2020, de acuerdo a cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

China figura como principal destino con envíos por US$ 688 millones, monto que implicó una caída de 28.69%; seguido de Estados Unidos con US$ 560 millones (-11.16%); Japón con US$ 244 millones (132,40%); Canadá con US$ 200 millones (-14.92%) e India, US$ 179 millones (47.44%).

Asimismo, están en lista Suiza con US$ 130 millones (-22.56%); Países Bajos, US$ 106 millones (-2.28%); Chile, US$ 94 millones (-18.25%); Corea del Sur, US$ 68 millones (-67.91%) y Colombia, US$ 67 millones (-6.26%).

En cuanto a las líneas de producto más exportadas en el mes de enero del 2021 figuran el oro, valorizado en US$ 555 millones (-15.73%); minerales de cobre, US$ 514 millones (-42.78%); uvas frescas, US$ 331 millones (12.08%); y gas natural, US$ 179 millones (329.90%).

Así también figuran la harina de pescado con US$ 170 millones (59.60%); cátodos de cobre, US$ 104 millones (14.85%); mangos frescos, US$ 89 millones (0.79%); minerales de plata, US$ 50 millones (5.22%); minerales de zinc, US$ 45 millones (-62.62%); y estaño sin alear, US$ 44 millones (35.48%).