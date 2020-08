La negociación de un tratado de comercio entre Perú y la India, el país de mayor crecimiento económico en el 2015, ya está oficialmente encaminado, y esa expectativa ha dinamizado aún más la relación empresarial entre ambos países.

Así lo revelan las cifras de la balanza comercial Perú – India, que entre enero y septiembre de este año ha alcanzado los US$ 2,016 millones, 20% más que en el mismo periodo del 2015, cuando sumaron US$ 1,678 millones.

En ese sentido, en los primeros nueve meses de 2016, las exportaciones hacia el país asiático se han incrementado en un 86%, elevándose de US$ 328 millones a US$ 609 millones. Mientras tanto, las importaciones crecieron en un 4% y pasaron de los US$ 1,349 millones a los US$ 1,407 millones, según reporta la Sunat.