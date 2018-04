Exportaciones peruanas crecen 10.2% en primer bimestre del año

Pese a un ligero bache en febrero por los menores precios de los minerales (cobre y oro, principalmente) y los menores despachos de gas natural y harina de pescado, las exportaciones peruanas sumaron en el primer bimestre del año US$ 7 mil 466 millones, lo representó un incremento de 10.2% respecto al mismo periodo el 2017, indicó Adex.

En enero, los envíos crecieron 22%, no obstante en febrero tuvieron un pequeño retroceso de -0.4%. Sin embargo, se mantiene la expectativa de que este año cierren en cerca de US$ 50,000 millones, lo que sería un récord, luego que en el 2011 se acercaron a los US$ 46 mil 400 millones.

"Si bien en este crecimiento tiene mucho que ver la minería, debemos trabajar para que las no tradicionales, sigan expandiéndose. Necesitamos un marco jurídico que las dinamicen, que les brinde todas las condiciones para que crezcan. Se debe priorizar un diálogo constructivo, acelerar la reconstrucción, dejar de lado la burocracia y los obstáculos. Todos los sectores pueden crecer, pero necesitan un entorno beneficioso y eso está en manos de las autoridades", comentó Juan Varilias, presidente del gremio.

Remarcó que el país está en la senda de desarrollo, pero hay mucho por hacer, en especial en la zona alto andina y la selva, trabajando de la mano con las comunidades y activando sectores como el forestal y la acuicultura.

Exportaciones primarias

El gremio detalló que los despachos tradicionales en el primer bimestre (US$ 5 mil 345 millones) crecieron 7.4%.

La minería (US$ 4 mil 451 millones) tuvo como sus principales productos el cobre, oro, cinc, plata y plomo; mientras que el subsector petróleo y gas natural sumó US$ 653 millones 348 mil, la pesca US$ 138 millones 771 mil (-69%) y el agro tradicional US$ 81 millones 644 mil (-4.1%).

Sus mercados más destacados fueron China, Estados Unidos, India, Corea del Sur y Suiza, al representar el 67.6% de los envíos.

Completan el "top ten" Japón, España, Brasil, Alemania y Canadá.

No tradicionales

En cambio, los envíos de productos no tradicionales (enero-febrero) sumaron US$ 2 mil 121 millones, lo que representó un crecimiento de 18.3% respecto al mismo periodo el año anterior. Se trata del mejor comportamiento de este sector desde el 2014 (primer bimestre), cuando llegaron a los US$ 1,879 millones.