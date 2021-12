Luego de 13 meses de crecimiento continuo, en octubre último (US$ 4,457 millones) las exportaciones cayeron 2.9%, respecto al mismo mes del 2020, debido a los menores envíos de cobre y oro, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En agosto del 2020 las exportaciones sufrieron una caída de 4.1% y posteriormente tuvieron alzas de un dígito como en diciembre (1%) y noviembre (5.5%) de ese año y grandes incrementos como en abril (139.2%) y mayo (130.3%) del 2021.

Las exportaciones primarias en octubre ascendieron a US$ 2 mil 823 millones (-11%) y las no tradicionales US$ 1,634 millones 736 mil (14.5%).

Dos sectores cerraron en rojo: la minería con -27% y la pesca para Consumo Humano Directo (CHD) con -38%.

Respecto a la prepandemia (octubre del 2019) fueron tres: la minería (-10%), pesca tradicional (-19%) y pesca para CHD (-12%).

-Acumulado-

En el periodo enero-octubre del 2021 los envíos al exterior se situaron en US$ 44 mil 853 millones, cifra mayor en 38.3% respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 32 mil 437 millones), y 18.5% en comparación con similar periodo del 2019 (US$ 37 mil 834 millones 730 mil).

“El monto acumulado representó un nuevo récord histórico, tanto en relación a los despachos tradicionales como no tradicionales”, manifestó el jefe de Estudios Económicos del CIEN-ADEX, Carlos Adriano.

Las tradicionales (US$ 31 mil 802 millones 721 mil) se incrementaron 41.4%. La minería (US$ 27 mil 117 millones) concentró el 60.5% del total y creció 39.7%, la pesca primaria con US$ 2 mil 214 millones 406 mil cerró con un alza de 58.7%, los hidrocarburos con US$ 1,929 millones 670 mil (67.1%) y el agro tradicional con US$ 541 millones 485 mil (2.8%).

Las exportaciones no tradicionales (US$ 13 mil 050 millones 190 mil) presentaron un alza de 31.2%. El principal producto fue la palta, cuyas ventas externas se expandieron 40.3%, alcanzando US$ 1,049 millones.

A nivel de sectores, resaltó la agroindustria (US$ 6 mil 243 millones 896 mil), con una evolución de 20.2%, seguido por el químico (US$ 1,572 millones 438 mil) con 28.8%, pesca para CHD (US$ 1,273 millones 967 mil), con 23.2% y siderometalurgia (US$ 1,209 millones 956 mil) con 78.4%.

Siguieron las confecciones (US$ 939 millones 492 mil) con 65%, minería no metálica (US$ 531 millones 676 mil) con 54.9%, metalmecánica (US$ 461 millones 853 mil) con 24.2%, textil (US$ 369 millones 371 mil) con 66.8%, varios (US$ 349 millones 856 mil) con 46% y maderas (US$ 97 millones 681 mil) con 32.2%

A nivel de continentes, Asia fue el principal al concentrar el 51.2% del total y lograr una expansión de 50.5%, seguida por América Latina (46.7%) y Europa (34.6%). China destacó al concentrar el 34.3% del total, especialmente por los mayores envíos de cobre y hierro.

En el acumulado hay seis sectores que no alcanzan aún los montos de la prepandemia: el agro tradicional, hidrocarburos, la pesca para CHD, la metalmecánica, maderas y varios.