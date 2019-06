Exportaciones peruanas caen por noveno mes consecutivo en abril

En el mes de abril, las exportaciones peruanas volvieron a caer por noveno mes consecutivo. En dicho mes del año los envíos nacionales al exterior sumaron US$ 3,719 millones, monto que es 2.3% menor que los US$ 3,807 millones de abril del 2018, según datos de Banco Central de Reserva (BCR).

Las exportaciones del Perú vienen cayendo de manera consecutiva todos los meses desde agosto del año pasado. La última vez que se tuvo una tasa de crecimiento fue en julio del 2018, cuando se expandió en 17.3%.

Según el BCR, en el mes de abril de este año. No solo cayeron las exportaciones tradicionales en 2%, sino también lo hicieron las no tradicionales, que son las agrupan los productos con valor agregado. Estás últimas se contrajeron en 3.4%.

Exportaciones por sectores

El BCR señaló que en términos nominales, la mayor reducción se observó en las exportaciones mineras y de hidrocarburos. Las exportaciones no tradicionales se redujeron US$ 35 millones debido a las menores ventas del sector agropecuario, químico, textil y sidero-metalúrgico.

Por grupo de actividad económica, la entidad monetaria señaló que en el mes de abril aumentaron las exportaciones pesqueras (harina de pescado, pota y langostinos congelados) en 56.2%y agropecuarias (paltas, manteca de cacao, azúcar y espárragos frescos) en 2.3%.

Los sectores que mostraron mayor reducción fueron hidrocarburos (-21.3%), manufactura no primaria (-9.5%) y minería (-4.1%). En el sector de hidrocarburos se redujeron tanto las exportaciones de petróleo crudo y derivados (US$ 6 millones) como las de gas natural (US$ 57 millones).

En el grupo de la manufactura no primaria se observaron menores valores exportados de papeles y químicos (US$ 21 millones), alimentos preparados para animales (US$ 10 millones), textiles (US$ 8 millones) y productos de hierro (US$ 4 millones), principalmente. En el sector minero, se registraron menores ventas de zinc (US$ 90 millones), oro (US$ 64 millones), plomo (US$ 13 millones) y molibdeno (US$ 13 millones), principalmente.

Con el resultado del mes de abril, las exportaciones peruanas acumulan una caída de 5.4% en los primeros cuatro meses del 2019, al sumar un total de US$ 14,903 millones exportados. La meta del Gobierno para este año es que los envíos superen los US$ 50,00 millones.