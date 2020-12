Entre enero y noviembre del presente año, las exportaciones peruanas sumaron US$ 35,233 millones, monto que representó una caída de 15.5% en relación con el mismo periodo del año anterior, según cifras preliminares del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“En tanto, los envíos preliminares en noviembre sumaron US$ 3,905 millones, cifra que representó un incremento de 0.1% en relación con el mismo mes del año 2019”, manifestó el director ejecutivo del Idexcam, Carlos Posada.

En el penúltimo mes del año, China figura como el principal destino con envíos valorizados en US$ 919 millones, monto que representó una caída de 16.8%. Le sigue Estados Unidos con US$ 586 millones (+4.9%); Corea del Sur con US$ 213 millones (+49.2%); Canadá con US$ 199 millones (-12.9%) y la India con US$ 188 millones (-29.0%).

También están en la lista Japón con US$ 153 millones (+38.5%), Países Bajos con US$ 135 millones (-5.9%); Suiza con US$ 127 millones (-26.3%); Chile, US$ 100 millones (-31.2%) y Brasil, US$ 76 millones (-20.1%).

Además, entre las 10 principales líneas de producto más exportadas en noviembre del 2020 se encuentran los minerales de cobre con un valor de US$ 686 millones (-33.8%); seguido por oro con US$ 620 millones (+2.3%); cátodos de cobre refinado, US$ 252 millones (+144.6%) y uvas frescas con US$ 201 millones (+27.1%).

También destacan los arándanos frescos, US$ 183 millones (+12.2%); minerales de hierro, US$ 145 millones (+63.1%); café, US$ 92 millones (+6.9%); minerales de plata; US$ 66 millones (+37.2%); espárragos, US$ 46 millones (+10.6%) y jibas, calamares y potas congelados, US$ 42 millones (+23.6%).

“En resumen, de los 10 destinos en mención, solo Estados Unidos, Corea del Sur y Japón presentaron un desempeño positivo, caso contrario a las líneas de productos exportados donde casi todos, a excepción de minerales de cobre, reportaron un incremento en sus envíos”, anotó Posada.