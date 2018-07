Exportaciones peruanas de acero y aluminio bordean los US$ 25 millones

En marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , decretó un arancel del 25% al acero y de 10% al aluminio importado, justificando una defensa de la industria y seguridad nacional.

Luego, un representante comercial de Estados Unidos, confirmó a Bloomberg que el gobierno de Trump establecerá aranceles adicionales del 25% a bienes chinos por un monto de US$ 34 mil millones.

Además, se busca cobrar unos US$ 50 mil millones a las importaciones chinas , entre otros obstáculos comerciales para la industria asiática y hacia otros destinos también.

Tanto China , como Europa y hasta Canadá se han visto perjudicados por las medidas estadounidenses y han, o expresado que tomarán acciones, o han tomado ya decisiones a manera de reacción.

La incertidumbre y zozobra política que genera Trump ha provocado una aversión en las inversiones a nivel mundial y, naturalmente, los bienes afectados son los metales a los cuales se les ha incrementado los aranceles. Pero también otros productos debido a los efectos.

En ese sentido, el cobre ha llegado a su mínimo en 9 meses y su valor está por debajo de los US$ 3 dólares por libra. Si consideramos que el cobre es el primer producto que se exporta (US$ 13,773 millones en 2017), quizá la guerra comercial sí pueda afectar en el mediano plazo las exportaciones del Perú .

Recordemos que al 2017, las exportaciones cupríferas significaron el 51% de las exportaciones mineras , que sumaron US$ 27,159 millones. Además, constituyeron el 31% de las exportaciones totales que ascendieron a US$ 44,918 millones. Este año se espera que la suma pase los US$ 50 mil millones.

Pese al panorama, el viceministro de Comercio Exterior, Édgar Vásquez, sostiene que en el corto plazo no habrá “mayor impacto porque hay que tener en cuenta que son precios (del cobre) a futuro”.

“Las exportaciones no se materializan de un día a otro. Hay contratos que se han hecho desde el año pasado y los despachos se realizarán en los próximos meses”, comentó a Gestión.pe.

“Los futuros del cobre están en mínimos debido al temor respecto a la confrontación a nivel arancelario entre Estados Unidos y China. Desde Perú invocamos a nuestros dos principales socios comerciales a tener conversaciones fructíferas y constructivas para resolver la situación y evitar una mayor afectación a la economía global”, explicó.

Por otro lado, precisó que Perú, en cuanto a exportaciones, se encuentra en una posición favorable para sobrellevar cualquier situación que afecte el escenario global.

En ese sentido, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, ya había señalado que esto se debe a la diversificación de los destinos de exportación que se dividen en la misma proporción entre la Unión Europea, Latinoamérica, Estados Unidos y Asia.

Al consultarle si la guerra comercial entre las dos principales economías del mundo afectará al Perú, Vásquez señaló que “en estos momentos la situación está concentrada en el acero y aluminio y el Perú anualmente exporta en estos productos cerca de US$ 25 millones”.

“En la práctica ese es el único punto en el que el Perú está siendo afectado concretamente”, añadió.

Respecto a la solicitud de exención de Perú de la política de incremento de aranceles en acero y aluminio de Estados Unidos, precisó que están “a la espera de la respuesta formal de Estados Unidos y estaremos evaluando cuáles serán los siguientes pasos a seguir”.

“Consideramos necesario poder retomar el camino de la sensatez en el sentido de buscar evitar el máximo impacto en la economía global de una confrontación de nuestros principales socios comerciales”, anotó.