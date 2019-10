Impulsadas por los productos agrícolas, las exportaciones peruanas a Omán registraron un crecimiento significativo durante los primeros siete meses del 2019 en comparación con el mismo período del año anterior, informó la Oficina de Comercial (OCEX) de Perú en los Emiratos Árabes Unidos.

En lo que va del año, Perú exportó bienes totales por un valor de US$ 11 millones a Omán, frente a los US$ 6 millones en el mismo periodo el año pasado. En todo el 2018, las exportaciones totales a Omán desde el Perú alcanzaron US$ 8 millones, según estadísticas de OCEX.

Omán es uno de los destinos prioritarios del último plan maestro de exportación del Perú, dijo OCEX.



Los principales envíos peruanos a Omán incluyen leche en polvo, antracita de carbón premium, frutas frescas, medicamentos veterinarios, antibióticos, mangos, vidrio de seguridad, válvulas y accesorios de transporte.

Álvaro Silva Santisteban, director de la OCEX en los EAU, dijo: “Hemos implementado un plan sólido para intensificar nuestros esfuerzos para estimular las exportaciones a Omán. La relación entre Perú y el sultanato continúa siendo cada vez más fuerte. Las exportaciones peruanas a Omán continuaron su crecimiento rompiendo todos los récords anteriores dentro del mismo período. Omán se ha convertido en un mercado clave para las empresas y el comercio peruanos.

“Omán es el mercado indicado para enfocar los esfuerzos de las empresas exportadoras peruanas. Los exportadores peruanos planean participar en un intenso programa de diplomacia empresarial en los países del Medio Oriente con un enfoque clave en Omán”, agregó el funcionario, en declaraciones recogidas por TradeArabia.