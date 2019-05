Exportaciones del Perú a Corea del Sur se desaceleran en el primer trimestre del 2019

El pasado mes de marzo se cumplieron 8 años de la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y Corea del Sur, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2011, y permitieron incrementar nuestros envíos a esa nación asiática en más del 45% en los últimos ocho años, aunque éstos se han empezado a frenar en el primer trimestre del 2019.

Según cifras de la Sunat, entre 2011 y 2018, las exportaciones peruanas con destino a Corea del Sur registraron un crecimiento acumulado del 45.4% y un crecimiento promedio anual del 5.5%. En 2018, las exportaciones peruanas hacia este mercado sumaron un total de US$ 2,466 millones, un 14.6% más con respecto al año anterior (ver gráfico).

Corea del Sur

Dicho resultado estuvo impulsado por el rubro tradicional (10.2% más que en 2017), que representó el 87.4% de los envíos totales, y el no tradicional (+57.5%). Gracias a estos resultados, Corea del Sur se posicionó como el cuarto destino de nuestras exportaciones, con un 5.1% de los envíos, por detrás de China, EE.UU. e India. A su vez, representa un 11.3% de las exportaciones peruanas a Asia.

Las exportaciones tradicionales hacia este destino crecieron un 34.5% en el periodo 2011-2018, con un incremento promedio anual del 4%. En 2018, los principales envíos del rubro fueron del sector minero, cuyas exportaciones abarcaron el 80.2% del mismo, con US$ 1,729 millones (-5% con respecto a 2017). Los minerales de cobre y sus concentrados representaron un 48.4% de los envíos del rubro minero (US$ 836 millones; +9.2%).

DESACELERACIÓN

No obstante, en el primer trimestre de 2019, nuestras exportaciones a Corea del Sur alcanzaron un valor de US$ 430 millones, lo que marca un descenso del 42.1% con respecto al mismo período del año anterior.

Esto se explica -según Comex- por los menores envíos del rubro tradicional, que cayeron en un 47.5%, y especialmente del sector minero (-53.8%) y de petróleo y derivados (-24.6%).

En cuanto a los envíos del rubro no tradicional, estos también registraron una caída en el período señalado (-6.1%). Cabe mencionar que el sector agropecuario alcanzó un valor de US$ 30 millones (-29.8%), lo que representó un 32.9% del rubro no tradicional. Sin embargo, el sector pesquero creció un 12.1%, con un valor exportado de US$ 54 millones (59.3% del rubro).

En el marco del reciente foro internacional sobre comercio e inversión Perú-Corea del Sur, realizado en la Universidad del Pacífico en abril último, Kim Chulhee, director de la Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), señaló que las principales perspectivas de este país en el Perú están en turismo, agricultura, pesquería, salud e inteligencia artificial.

Por esa razón, indicó que es necesario reforzar el potencial de las exportaciones no tradicionales peruanas, especialmente las pesqueras y agrícolas, para mejorar la competitividad en este sector, así como en los sectores servicios y maderero, pues Corea del Sur es el mayor importador de madera en Asia, según el Instituto de Estudios Hispánicos de Korea University.