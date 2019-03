Exportaciones de palta, mango, banana y cebolla sumaron US$ 215 millones en febrero

A pesar de las prolongadas lluvias en distintas regiones del país durante febrero, los envíos al exterior de palta, mango, banana y cebolla alcanzaron los US$ 215 millones, informó el Instituto de investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, señaló que los mayores envíos fueron de mango y bananas, que significaron US$ 167 millones y US$ 30 millones, respectivamente. Por su parte, los envíos de cebolla y palta alcanzaron los US$ 10 millones y US$ 8 millones, respectivamente.

Precisaron que la exportación de estos productos logró un crecimiento conjunto promedio de 39% entre enero y febrero del periodo 2016 - 2019. El volumen exportado de estos cuatro productos creció hasta las 196,315 toneladas en el 2019, logrando así un crecimiento importante respecto de las 85,032 toneladas que se exportaban en el 2016.

La producción de estos frutos tampoco se vio afectada por el periodo de lluvias, pues entre enero y marzo del 2018 la producción nacional de bananas alcanzó las 551,872 toneladas, logrando un crecimiento de 9% respecto al mismo periodo del año anterior.

La palta tuvo un incremento en la producción de 6% durante el mismo periodo,mientras que en el caso de los mangos el incremento fue de 1%. Solo la producción de cebolla se vio afectada con una caída de 11%.

“Se puede concluir que pese a la presencia de los fenómenos climatológicos en los meses de análisis, la producción y los embarques no se vieron afectados y que, por el contrario, estos aumentaron”, anotó Carlos Posada.