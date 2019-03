Exportaciones de palta crecieron 22.8% en el 2018

Las exportaciones de palta alcanzaron los US$ 723.4 millones al cierre del 2018, lo cual significó un incremento de 22.8% respecto del 2017, según un informe del Centro de Investigación Empresarial de Perucámaras. Entre las regiones que mayores envíos lograron se encuentran La Libertad, Lima y Áncash.

En el caso de La Libertad, encabezó los envíos de palta al exterior al lograr ventas por US$ 293.2 millones, lo cual significó un crecimiento de 3.9% respecto del 2017. Las exportaciones de la región norteña representan un 40% de las exportaciones totales del país.

En segundo lugar se ubica la región Lima, que logró envíos por US$ 197.7 millones y así, creció 17,9% respecto del 2017. Ica, por su parte, logró exportar palta por US$ 108.7 millones; Lambayeque, US$ 60.8 millones; y Áncash, US$ 29.1 millones.

Del total de frutas despachadas como productos no tradicionales en el 2018, el 22.6% de envíos correspondieron a paltas. Desde el gremio empresarial destacaron que el valor de los envíos ha registrado un crecimiento promedio de 33.3% anual durante los últimos cinco años.

Entre los principales destinos de las exportaciones de paltas destacan Países Bajos, con US$ 854.1 millones; Estados Unidos, con US$ 632 millones; España, con US$ 376.3 millones y a Reino Unidos, con US$ 221.8 millones.