Las exportaciones tradicionales y no tradicionales con destino a Canadá evidenciaron un desempeño positivo en el periodo enero-setiembre 2019, con un dinamismo del 184.1% y 59.8%, respectivamente reveló Comex.

Las no tradicionales -específicamente- alcanzaron su punto más alto en toda la historia comercial con Canadá y mantienen un crecimiento sostenido en los últimos 3 años.

Así, entre los envíos que destacan se encuentran las agroexportaciones no tradicionales, que sumaron un total de US$ 84 millones, lo que significó un incremento del 11.4% con respecto a similar periodo del año anterior, y concentraron un 39.8% de las exportaciones no tradicionales.

Este sector ha reportado tasas de crecimiento positivas en los últimos 10 años, salvo en 2015, cuando registró una caída del 8.9%.

En lo que respecta a nuestros envíos del sector agropecuario, las mandarinas frescas o secas lideraron el ranking al registrar ventas por US$ 10 millones, lo que significó un 12.1% del total, con un crecimiento del 21.2% con respecto a similar periodo de 2018.

El segundo producto de nuestra canasta agroexportadora fue la quinua, con US$ 7 millones, un 8.2% del total y un 3.3% menos. Los mangos sin cocer o cocidos congelados se ubicaron en la tercera posición, con US$ 7 millones, un 7.8% del total y un 9.3% más.

Los productos que les siguieron fueron las uvas frescas (US$ 6 millones; 7.6%; +239.6%) y los mangos frescos o secos (US$ 5 millones; 6.3%; +27.5%).

Por otro lado, las exportaciones del sector siderometalúrgico tuvieron un elevado crecimiento en el periodo de análisis, al pasar de US$ 4 millones en 2018 a US$ 76 millones en este año, lo que significó un aumento del 1,611%, y concentraron un 36% del total de nuestras exportaciones del rubro no tradicional.

Esto fue producto de los envíos de plata en bruto aleada, que sumaron un total de US$ 71 millones. Igualmente, los textiles también son relevantes en nuestra relación comercial con Canadá, ya que los envíos sumaron US$ 22 millones, lo que representó un 10.5% del total, aunque registraron una caída del 0.3%.

Los t-shirts de algodón de un solo color, con US$ 5 millones, lideraron los productos textiles más exportados y se posicionaron en el octavo puesto del ranking de productos no tradicionales.

El tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y Canadá, que entró en vigor el 1 de agosto de 2009, representa para el Perú una oportunidad de promover el crecimiento de distintas industrias. Según Comex, con la suscripción de la Decisión 1 de la Comisión Conjunta del TLC Perú-Canadá, se otorgó a los exportadores mayor flexibilidad para acogerse a los beneficios arancelarios del TLC.

Anteriormente, se perdían los beneficios cuando se realizaban transbordos en un tercer territorio. Sin embargo, con la nueva disposición, al entregar los documentos de transporte, esto ya no representa un problema .

Pese a ello aún queda mucho por hacer. Para el gremio, se debe mejorar la competitividad de los productos peruanos y esto solo será posible si se crean las condiciones necesarias para el crecimiento de los principales sectores exportadores.

Por ejemplo, los productos agrícolas ganarán terreno en el mercado mundial si se logra extender el Régimen de Promoción Agraria y se ejecutan los grandes proyectos de irrigación paralizados, que elevarían nuestra frontera agrícola en 200,000 hectáreas para cultivos de exportación.