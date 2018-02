Exportaciones no tradicionales a Corea del Sur sumaron US$ 196 millones en el 2017

Castañas, cacao, sacha inchi y langostinos frescos permitieron que las exportaciones no tradicionales con destino a Corea del Sur alcanzaran los US$ 196 millones durante el 2017, es decir 22.7% más con relación al año anterior, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ( Mincetur ).

“Este resultado es el reflejo de la gran cantidad de empresas que se contactaban con nosotros para exportar, principalmente productos no tradicionales” a Corea del Sur, manifestó Joan Barrena, consejero de la Oficina Comercial de Perú en Seúl (OCEX Seúl).

Detalló que en el 2017 las exportaciones peruanas de castañas superaron los US$ 29 millones, mientras que las de cacao totalizaron los US$ 11 millones. Cabe destacar que ambos alimentos explicaron un incremento del 77% en el agro no tradicional durante el año pasado.

De igual manera, los envíos de sacha inchi y langostinos frescos cerraron con US$ 5 millones y US$ 4.7 millones, respectivamente. Vale resaltar que este crustáceo empieza a posicionarse como una alternativa más competitiva que el procedente de Ecuador y Vietnam, ambos grandes exportadores en la actualidad.

Otros productos que también contribuyeron con el crecimiento de los envíos no tradicionales fueron los frejoles mungo y adzuki, espárragos frescos, cochinilla, fresas congeladas, flores y pisco.

Exportaciones totales

El consejero de la OCEX Seúl destacó que, por primera vez, las exportaciones peruanas a Corea del Sur superaron los US$ 2,000 millones en el 2017, monto que representó un crecimiento de casi el 50% respecto a lo obtenido el 2016.

Este incremento fue explicado principalmente por las exportaciones tradicionales (+53.1%), siendo los envíos de cobre (+95.9) y plomo (25.3%) los que representaron el 90.5% del total tradicional exportado.

De esta manera, el país asiático se ha posicionado como el cuarto destino de Perú, antecedido por China, Estados Unidos y Suiza.