Exportaciones de lúcuma superaron los US$ 1.5 millones entre enero y mayo

De acuerdo a los registros estadísticos, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), informó que las exportaciones de lúcuma han aumentado en los últimos años, y que solo entre enero y mayo del 2018, la tendencia se mantiene positiva con la exportación de US$ 1’509,304.

“Haciendo una comparación del total exportado entre los primeros cinco meses de los años 2015 al 2018, observamos un crecimiento promedio interanual del orden del 16% en cuanto al valor, y en cuanto al peso exportado del orden del 13% interanual”, dijo Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

Asimismo, reveló que Chile es el principal mercado destino para la lúcuma fresca, congelada y pulpa, y que en el 2015 se exportó US$ 821,550; en el 2016 fueron US$ 598,230; en el 2017, $ 939,510; y que este año, en el periodo de enero a mayo, se exportaron US$ 595,030.

En cuanto a la harina de lúcuma, informó que su principal destino es el mercado estadounidense donde viene creciendo en un promedio interanual del orden del 13%.

Las exportaciones a dicho mercado se han mostrado de la siguiente manera: en el 2015 fueron de US$ 689,872; en el 2016 se exportó US$ 357,245; en el 2017, US$ 587,936; y este año, en el periodo de enero a mayo, fueron US$ 322,372.