En el primer bimestre del 2022, las exportaciones no tradicionales industriales alcanzaron los US$ 1,481 millones, un hito histórico en ventas al exterior comparado con similar periodo de años anteriores, registró el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Las exportaciones registradas en los dos primeros meses del año significaron un incremento de 29% respecto al mismo periodo del año anterior y se ubicó 30.1% por encima de lo alcanzado 10 años atrás.

Este hito estuvo sustentado en las mayores ventas al exterior de todos sus sectores, destacando las exportaciones de químicos (US$ 331 millones), sidero-metalúrgicos y joyería (US$ 294 millones), pesqueros (US$ 293 millones), textiles (US$ 265 millones) y minerales no metálicos (US$ 133 millones) que alcanzaron valores FOB sin precedentes.

Cabe precisar que las ventas al exterior de textiles solo fueron superadas en el primer bimestre del 2012 (US$ 315 millones) y 2014 (US$ 277 millones).

Entre los sectores más dinámicos, resaltaron las exportaciones sidero-metalúrgicas y joyerías, cuyas ventas al exterior crecieron 35.6% respecto al primer bimestre 2021.

Este comportamiento favorable estuvo sustentado en el incremento de las ventas al exterior de los productos más representativos (participan con el 67% del valor exportado), como: productos de cinc sin alear (70.7%), alambre de cobre refinado y de aleaciones de cobre (20.0%), barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves (34.4%) y las demás chapas y tiras de cobre refinado (100.9%), entre los principales.

Además, destacan las ventas al exterior del sector textil, las cuales crecieron 22.5% en los primeros dos meses del 2022 en comparación a similar periodo del año anterior.

Este incremento se explica por el aumento de las ventas al extranjero de: polos de algodón para hombres y mujeres (34.2%), pelo fino cardado o peinado de alpaca (46.1%), polos y camisetas interiores de punto de las demas materias textiles (21.6%) y camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales (44.0%), entre otros.

Las exportaciones manufactureras estuvieron dirigidas a más de 120 países en los dos primeros meses del año, destacando como mercado de destino: Estados Unidos (26.5%), Chile (8.8%), Colombia (7.2%), Ecuador (6.5%) y Bolivia (4.9%).