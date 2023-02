La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que los envíos industriales a nivel global sumaron más de US$ 6,963.6 millones en el 2022, reflejando un incremento de 16.7% respecto al mismo periodo del 2021, fecha en que alcanzaron los US$ 5,968 millones.

En esa línea, la gerenta de manufacturas del gremio, Melissa Vallebuona Peña, dijo que, en términos generales, las cifras son alentadoras y posicionan la oferta manufacturera peruana en el mundo, demostrando su alta calidad y la competitividad de las empresas.

Además, dio a conocer una serie de eventos y actividades dirigidos a las empresas exportadoras del sector, y destacó su papel preponderante no solo en la economía del país, sino también como fuente de trabajo formal, descentralizado e inclusivo para los peruanos.

“Recordemos que esta actividad mantuvo el año pasado un stock de 509,749 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, representando el 12% del total de empleos creados por las exportaciones”, explicó.

Vallebuona Peña también indicó que los eventos que el gremio exportador tiene en agenda para este 2023 no solo ayudarán a los actores de toda la cadena exportadora a identificar los problemas que frenan el crecimiento, sino también a encontrar soluciones en conjunto.

Sin duda, uno de los encuentros más esperados será el XIX Foro Textil Exportador el próximo 27 de junio, que luego de regresar a su formato presencial el año pasado espera congregar una gran cantidad de expositores y visitantes.

Por otro lado, las misiones comerciales al extranjero también están en la agenda del gremio. El próximo 28 de abril se llevará a cabo una a EE.UU. para las empresas del rubro confecciones, cuya convocatoria se lanzará en los próximos días.

Asimismo, el gremio se encuentra en tratativas para ejecutar más misiones internacionales, como a Tailandia (joyería), a Atlanta, EE.UU. (artesanía), a los países nórdicos (confecciones), a Guatemala y Costa Rica (metalmecánica y manufacturas diversas) o a Bolivia (también metalmecánica y manufacturas diversas).

Otros eventos en el calendario gremial son las capacitaciones virtuales y presenciales en diversos temas como reglas de origen, oportunidades de negocio o tendencias; workshops, showrooms y ruedas de negocio.

En detalle

El rubro industrial más importante por monto exportado del 2022 fue el químico con US$ 2,344.8 millones, logrando un crecimiento de 23.1% respecto al 2021. Le siguieron la siderometalúrgica con US$ 1,637.8 millones y un incremento de 9.7%, confecciones con US$ 1,395 millones (26%), metalmecánica con US$ 660.7 millones (14.9%), textil con US$ 477.5 millones (4.1%) y varios con US$ 446.9 millones (4.2%).

EE.UU. fue el mercado líder al sumar US$ 1,835.6 millones (crecimiento de 18.2%), seguido de Chile con US$ 762.1 millones y Colombia con US$ 627 millones. Completan el top ten Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Países Bajos, Alemania y Venezuela.