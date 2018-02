Exportaciones de frutas frescas crecieron 21.5% en el 2017

Al cierre del 2017, el sector agroexportador registró un crecimiento del 8.5% en comparación al 2016, exportando US$ 5,795 millones, según AGAP.

Este incremento se debió principalmente a la exportación de los productos del subsector frutas y hortalizas frescas que llegaron a US$ 2,774 millones, lo que representó un crecimiento del 16.3%,

En cuanto al subsector frutas frescas este registró un incremento de 21.5%, llegando a exportar US$ 2,251 millones. Dentro de este grupo, destacó la palta, considerado uno de los productos con mayor protagonismo durante el 2017, cuya exportación creció a US$ 580.6 millones (+46.3%), seguido por los arándanos que crecieron a US$ 361.1 millones (+51.9%).

Por su parte, los cítricos exportaron por US$ 190.3 millones (+30.4%), las granadas a US$ 58.3 millones (+47.6%), y finalmente las uvas a US$ 652.3 millones (+2.4%) pese a los efectos causados por El Niño costero.

Entre otros productos cuyo incremento en sus exportaciones fue menor están las nueces del Brasil que crecieron a US$ 47 millones (16.1%), el mango a US$ 191.8 millones (+1%) y las pecanas a US$ 8.3 millones (+32.6%). Por otro lado, las bananas mantuvieron sus niveles de exportación con US$ 148.9 millones.

En cuanto al subsector hortalizas frescas, este registró una leve caída en comparación al 2016, pasando de exportar US$ 532 millones a US$ 523 millones este año. Dentro de este grupo, la exportación de espárragos fue de US$ 409.4 millones; seguido por las cebollas con US$ 68.6 millones, las arvejas con US$ 19.3 millones y los ajos frescos con US$ 18.8 millones.

Asimismo, el kión o jengibre registró una exportación de US$ 50 millones, duplicando la cifra registrada durante el 2016. Sin embargo, la exportación de café y cacao no registraron cifras mayores al año anterior, siendo US$ 707 millones y US$ 148 millones respectivamente.

Durante el 2017, el principal continente de destino para las frutas y hortalizas frescas peruanas fue norteamérica con una participación de 42.3%, seguido por Europa con 41.1%, Asia con 11%, Sudamérica con 2.5% y finalmente Centroamérica con 2.2%.

Los principales mercados de destino para este subsector fueron Estados Unidos (US$ 1,119 millones), Países Bajos (US$ 604 millones), Reino Unido (US$ 247 millones), España (US$ 158 millones), China (US$ 90 millones), Hong Kong (US$ 89 millones) y Canadá (US$ 55 millones).