En los primeros ocho meses del año, las exportaciones peruanas sumaron US$ 30,478 millones, es decir, se contrajeron en 6.8% respecto a similar periodo del año anterior. Aunque parte de esta caída se explicó por los menores precios internacionales, también influyó negativamente el crecimiento más débil de la economía mundial y la menor demanda de productos.

Este contexto se ve reflejado en el empleo generado por las actividades exportadoras. Entre enero y agosto, se registraron 1.9 millones de empleos totales asociados a las exportaciones, según un reporte elaborado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios (CIEN) de la Asociación de Exportadores (Adex); es decir, se perdieron (resultado neto) 36,154 puestos de trabajo (-1.8%) respecto a similar periodo del año anterior.

¿Qué actividades perdieron el mayor número de puestos de trabajo? Las actividades exportadoras tradicionales en conjunto sumaron 699,990 empleos entre enero y agosto, lo que significó una caída de 8% (60,853 menos). Si bien el empleo en el agro tradicional (2%) logró crecer; en la pesca tradicional (-10.6%), minería tradicional (-10.6%) y petróleo y gas natural (-25.4%) el resultado fue negativo (Ver gráfico).

Se registraron menores empleos en la actividad de minera tradicional debido a las menores exportaciones de cobre, oro y cinc, explicado por las menores extracciones en algunos yacimientos mineros y por paralizaciones temporales de algunas minas, anotó el reporte.

En cambio, en lo que va del año -a agosto- las actividades exportadoras no tradicionales han generado 1.2 millones de puestos de trabajo, es decir 24,699 más (2.1%) respecto a similar periodo del año anterior.

Sin embargo, este resultado favorable no es homogéneo. A detalle, el empleo se incrementó en la agroindustria (3.5%), sector de prendas de vestir (3.4%), pesca (6.4%) y químico (0.6%); pero se contrajo en otras actividades como la textil (-14.9%), donde se perdieron 5,431 empleos.

Adex destacó que la mayor demanda de empleo en agroindustrias fue como resultado de las mayores exportaciones de (según orden de importancia): paltas, uvas, espárragos, arándanos, cítricos, cacao en grano, quinua, paprika, galletas dulces, entre otros.

Empleo, exportaciones

-EL DATO-

Según Adex, el agro tradicional generó 635 puestos de trabajo por cada US$ 1 millón exportado. A ello le siguen, el sector de prendas de vestir (329 empleos), maderas (302 empleos), agroindustrias (262 empleos), entre otros.

En general, mientras las actividades exportadoras no tradicionales crearon 145 puestos de trabajo por cada US$ 1 millón enviado al exterior, las tradicionales alcanzaron 44 empleos por cada US$ 1 millón.