Exportaciones podrían dejar de crecer en el 2019

Las exportaciones peruanas alcanzaron una cifra récord en el 2018: US$ 47,709 millones, según el Ministerio de Comercio Exterior; esto representó un incremento de 7.5% comparado con el 2017. Con ello, a inicios de este año, el ministro del sector, Édgar Vásquez, anunció que la meta para el 2019 era US$ 52,000 millones.

Sin embargo, como resultado –en parte- de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que impactan en los precios de los commodities, Vásquez declaró el mes pasado que dicha meta sería revisada.

En los primeros cinco meses del año, las exportaciones totales sumaron US$ 17,989 millones, lo que significó un retroceso de 8.2% en dicho periodo; es más, solo en mayo, los envíos nacionales se contrajeron 16.5% (sumaron US$ 3,478 millones), informó ComexPerú.

En este contexto, Macroconsult señaló que podrían ajustar a la baja su proyección actual (a la fecha, estiman que las exportaciones no crecerían). “Para este año teníamos un ‘crecimiento’ de 0%, pero lo vamos a revisar a un negativo, podría ser un -3%; esto porque el cobre ha estado por varios meses por debajo de la cifra esperada”, anotó Eduardo Jiménez, analista de la consultora.

Aun cuando espera que el precio del cobre mejore hacia la segunda mitad del año como resultado de los menores enfrentamientos entre China y Estados Unidos, Jiménez indicó que esto no bastaría para impulsar el valor de los envíos nacionales porque el 2019 “ya casi está jugado”.

exportaciones USI

No tradicionales

Sobre los envíos no tradicionales, el analista de Macroconsult señaló que ha habido datos negativos puntuales, pero va a seguir creciendo, principalmente la parte agrícola.

“Los arándanos y la palta, son resultados positivos que ayudan a que al rubro de no tradicionales le vaya bien. Es que sigue siendo la agroindustria la que mueve las exportaciones con mayor valor agregado porque Perú tiene ventajas tremendas”, anotó.

Según la data de ComexPerú, entre enero y mayo las exportaciones no tradicionales crecieron 0.3% (US$ 5,315 millones); pero solo en el quinto mes del año retrocedieron 6.9% (US$ 1,037 millones).

Por ejemplo, en los primeros cinco meses del año el envío de paltas (frescas o secas) sumó US$ 278 millones, lo que significó un crecimiento de 1.7%; en tanto, las exportaciones de jibias y globitos, calamares y potas (congelados) alcanzó los US$ 208 millones (22.1%).

Más optimista

Por su parte, la Asociación de Exportadores (ADEX) es más optimista con los resultados para este año. Según el presidente del gremio, Alfonso Velásquez, se espera una mejora de los precios de los metales, de tal forma que a fin de año se pueda superar los US$ 50,000 millones de exportación de bienes. “En el sector no tradicional mantenemos nuestras tasas de crecimiento de 16.1% y creemos que pode mos sup e r a r los US$ 15,300 millones”, remarcó.

“Nuestra labor como gremio no va solo por identificar más mercados para los productos consolidados, estamos proponiendo cadenas de valor para desarrollar más productos (de los sectores confecciones, textiles y otros). También estamos coordinando con los gobiernos regionales para organizar su oferta exportable” agregó.

El presidente gremial señaló que a pedido de la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, tienen una propuesta sobre cómo incorporar la agricultura familiar al mundo exportador.