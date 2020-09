En el periodo enero a julio de este año, las exportaciones de uvas frescas sumaron ventas por US$ 439 millones, cifra superior en 23% en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzó los US$ 357 millones, según informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

En los primeros siete meses de este año, se colocaron en el exterior más de 192,454 toneladas de uvas en lo que va del 2020, volumen que representa un aumento de 14% en comparación del mismo período del año pasado, cuando se registró 168,568 toneladas.

En el periodo analizado los principales países de destino fueron: Estados Unidos, Hong Kong, Holanda, Inglaterra, China, México, Canadá, Corea del Sur, España y Rusia, principalmente, países que en conjunto concentran el 93% del total exportado.

En el caso de las exportaciones de uva, se trata de uno de los principales productos de exportación agrícola de nuestro país, junto a otros alimentos como los cítricos (naranja, mandarina, etc), arroz, cereales andinos, mango, entre otros, que tienen una enorme demanda en los mercados del hemisferio norte.

El Perú es uno de los principales exportadores de uvas frescas en el mundo.

Además, pese a la crisis que azota al mundo por el COVID-19, las exportaciones de frutas entre enero y julio sumaron US$ 1,898 millones, destacando las mayores colocaciones de uvas, mangos y cítricos, según informó el Minagri.

Por ejemplo, en cuanto a exportaciones de frutas, los productos estrellas que resaltaron en este periodo del año además de la uvas fueron: mangos frescos US$ 223 millones (+21%), mango congelado US$ 104 millones (+51%), diversos cítricos US$ 109 millones (+48%) y mandarinas US$ 42 millones (+34%), entre otros .