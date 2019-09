Perú exportó 17'557,305 kilos de tangelos por un valor FOB de US$ 14.01 millones durante los ocho primeros meses del presente año. Estas cfiras muestran un ligero descenso frente a los 18'990,507 kilos exportados en igual periodo del 2018 por un valor entonces de US$ 14.74 millones.

Citando datos de Agrodata Perú, el portal Agraria.pe informó que el principal destino de este cítrico peruano entre enero y agosto del 2019 fue Países Bajos, hacia donde se logró envíos por US$ 5.3 millones. Luego se ubicaron Estados Unidos con US$ 4 millones, Reino Unido con US$ 1.07 millones, China con US$ 1.03 millones y Canadá con US$ 558,000.

Entre las principales empresas exportadoras del rubro se ubicaron Procesadora Laran SAC con ventas por US$ 4.6 millones, Consorcio de Productores de Fruta SA con US$ 2.3 millones, Compañía de Exportación y Negocios Generales SA con US$ 2.3 millones, Compañía Agroindustrial Santa Fe de Lanchas SAC con US$ 915,165, Sociedad Agrícola Yolanda Patricia SAC con US$ 852,855, Asesorías e Inversiones Muva SAC con US$ 797,031, Agrícola Andrea SAC con US$ 753,581, Sterling Perú SAC con US$ 604,121 y Casa Chica SAC con US$ 238,070, entre otros con montos menores.

Por otro lado, la exportación de plátanos peruanos cayó en agosto al despachar solo 14 millones de kilos, en comparación con los 17 millones de kilos en julio.

La mayoría de estos plátanos han sido exportados a Países Bajos, con el 30% del total de envíos. En segundo lugar está Estados Unidos con el 20%, informó el portal FreshPlaza.com.