El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó este viernes que quince regiones del interior del Perú aumentaron sus exportaciones en el primer bimestre del año gracias al incremento de los precios internacionales y a la mayor oferta exportable de productos agropecuarios.

Las regiones que crecieron fueron Loreto (821%), Huancavelica (225%), Amazonas (194%), Tacna (81%), Madre de Dios (54%), Ucayali (33%) Ica (29%), Cusco (28%), Apurímac (23%), Puno (18%), Ayacucho (+15%), Arequipa (13%), Lambayeque (10%), La Libertad (4%) y Piura (1%).

Por macrorregiones, Mincetur destacó importantes incrementos de envíos de la selva (43%), sur (14%) y centro (13%) del país.

Según detalla el Reporte de Comercio Regional – Febrero 2021 del Mincetur, en el sur del Perú, cinco regiones elevaron sus exportaciones gracias a las mayores ventas de minerales: Tacna (81%), Cusco (28%) y Apurímac (23%) registraron mayores ventas de cobre y molibdeno.

En Puno (18%), destacaron las ventas de trucha (100%), café (40%) y oro (16%), mientras que en Arequipa (13%) aumentaron las ventas de cobre y oro. En su conjunto, las exportaciones de la macrorregión sur crecieron 14%, con una participación en el total de exportaciones peruanas de los últimos 12 meses de 30%.

De otro lado, en la macrorregión norte, sobresalió Lambayeque (10%), que continuó elevando su exportación frutícola con arándano (80%), mango (24%) y palta (0.1%). La Libertad y Piura crecieron 4% y 1%, respectivamente, destacando el aumento de la exportación pesquera. En La Libertad destacó la mayor venta de harina de pescado (155%) y en Piura la mayor venta de pota (79%).

Respecto al centro del país, tres regiones elevaron sus envíos al exterior: Huancavelica (225%) por la mayor venta de plomo (US$ 10.5 millones) y trucha (354%); Ica (29%) por hierro (110%), uva (32%) y estaño (53%); y Ayacucho (15%) por oro (24%) y quinua (68%). A pesar de que Junín elevó sus ventas de jengibre (72%) y café (149%), la venta total de la región disminuyó 48%, por la caída en las exportaciones de cobre.

Por último, en la selva, con excepción de San Martín (-28%) que no exportó arroz, todas las regiones elevaron su exportación, destacando Loreto (821%), que retomó la exportación de petróleo (US$ 22.4 millones) y Amazonas (194%) por mayores ventas de café (US$ 4.1 millones). Madre de Dios (54%) incrementó su exportación por las mayores ventas de oro (64%) y productos forestales (42%); y Ucayali aumentó sus envíos de aceite de palma (31%) y productos forestales (28%).