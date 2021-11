Las exportaciones de madera al tercer trimestre de este año sumaron US$ 86 millones, un 34.5% más respecto al mismo periodo del 2020, pero aún lejos de los poco más de US$ 100 millones del 2019, según cifras de ComexPerú.

No obstante, ese gremio, así como ADEX, coincidieron en proyectar que las exportaciones maderables este año pueden superar los niveles prepandemia.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, señaló que este año pueden llegar a los niveles del 2019 (US$ 100 millones). Sin embargo, indicó que ello no significa una señal de recuperación en general, sino una tendencia declinante que se mantiene desde el 2009, luego que el 2008 se logró exportar por US$ 230 millones.

Explicó que si bien hoy tenemos 73 millones de hectáreas de bosques, solo un millón están certificados, en tanto persiste la deforestacion, que el 2020 llegó a las 200,000 ha, un 35% más respecto a las 148,000 ha del 2019.

En esa línea, observó que uno de los problemas más álgidos es la falta de supervisión y control forestal, pues el Estado apenas destina S/ 13 millones anuales a esa labor, aunque el último año solo ejecutó un 25% de ese monto.

ADEX

Por su parte, Erik Fischer, presidente de ADEX, advirtió que un 95% de la deforestación se explica por la tala ilegal que realizan agricultores en las zonas de la Amazonía con el fin de poder tener tierras para desarrollar cultivos de supervivencia.

Además, afirmó que, más allá de los controles que se pueden hacer a la extracción maderera en la Amazonía, entre 85 y 90% de la madera que sale del bosque del país se almacena y vende en depósitos ubicados en el conos norte y sur de la capital, por lo que allí es donde se debe supervisar para detectar si hay presencia de madera extraída informalmente.

Además, indicó que un mayor desarrollo de la industria maderera formal pasa porque el país implemente políticas de Estado sostenidas de desarrollo forestal, como hizo Chile, que promovió una industria que pone en valor esas plantaciones.

“Tenemos mucho potencial, pero faltan políticas claras, estables y sostenidas”, anotó.