Entre enero y octubre de 2021, las exportaciones peruanas de camisas de punto de algodón para hombres sumaron US$ 37.3 millones, 30.0% más que el mismo periodo del año anterior, de acuerdo a CIEN-Adex.

Los envíos llegaron a 32 mercados liderados por EE.UU. que concentró el 65% del total, seguido de Brasil, Francia, Canadá, Alemania, México, Colombia y Reino Unido, entre otros, gracias a los despachos de 37 empresas.

La nota de inteligencia comercial del CIEN-ADEX detalló que entre el 2016 y 2020, las exportaciones de camisas de punto de algodón para hombres se expandieron en un promedio anual de 7.7%.

En el 2020 ascendieron a US$ 38 millones, monto que significó un crecimiento de 6% respecto al año anterior. EE.UU., Francia y Brasil fueron los tres principales destinos de las camisas de punto con una composición 100% de algodón; y EE.UU. y Brasil de las camisas de punto de algodón y poliéster.

La empresa Textil del Valle S.A. lideró los despachos con US$ 12 millones 600 mil (33.1% del total). Hilandería de Algodón Peruano S.A. (21.3%) e Industrias Nettalco S.A (17%), se posicionaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El precio promedio FOB de esas prendas 100% de algodón fue de US$ 12.26 por unidad, registrando el precio más alto en Francia (US$ 19.74) en junio; mientras que el precio más bajo se encontró en Brasil (US$ 7.59 por unidad) en enero.

Por su parte, el precio promedio FOB de las camisas de punto de algodón y poliéster se situó en US$ 13.21 por unidad, alcanzando el nivel máximo de US$ 23.90 en Brasil en febrero y un nivel mínimo de US$ 7.89 por unidad en ese mismo país.

-Panorama mundial-

En el 2020, el mercado mundial de camisas de punto de algodón para hombres se situó en US$ 4,252.1 millones, monto 23.9% menor con respecto al año anterior

EE.UU. fue el principal comprador mundial concentrando el 17.4% del total (US$ 738.3 millones), seguido de Alemania (10.8% del total) y Francia (6.9% del total).

Por otro lado, Bangladesh fue el principal proveedor global de camisas de punto de algodón para hombres con el 18.0% del total, equivalente a US$ 793 millones, monto que significó un caída de 24.5% con respecto al año anterior