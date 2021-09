La exportación de barras de acero o hierro sin alear se encamina hacia su recuperación dado que entre enero y julio sumó US$ 58 millones, lo que refleja un crecimiento de 61.3% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 36 millones), aunque sin alcanzar el monto en prepandemia (US$ 62 millones), reportó la gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex).

La gerenta central de Exportaciones del gremio, Ysabel Segura, explicó que la tasa positiva del presente año responde a la baja base de comparación de los primeros meses del 2020 cuando se inició la crisis sanitaria y golpeó al sector construcción, que es su principal demandante. “Si comparamos el monto de este año con el del 2019 (enero-julio) se observa una caída de -7.3%”, dijo.

A pesar de ello, destacó la mayor importación de Bolivia –primer lugar en el ranking– con US$ 42 millones (incremento de 18.8%), concentrando el 73.2% del total y Colombia con US$ 15 millones, mercado al que no se exportó en el 2020 (enero-julio). Completa el ranking Argentina con US$ 75,758.

Entre el 2016 y 2020, los despachos de las barras de acero o hierro sin alear se contrajeron a un promedio anual de -8.1%. El año pasado (US$ 60 millones) presentó una contracción de -43.9% respecto al 2019.

Un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX detalló que el mercado mundial de barras de acero o hierro sin alear se situó en US$ 9,169 millones en el 2020, lo cual significó una caída de -19.3% respecto al 2019 (US$ 11,358 millones).

Hong Kong fue el principal comprador mundial al concentrar el 7.1% del total de valor (US$ 647 millones) y 7.9% del volumen (1,475 millones TM). China fue el segundo con US$ 487 millones (5.3% del total), seguido de EE.UU. con un total de US$ 481 millones (5.3% del total).

Turquía por su parte fue el principal proveedor mundial de barras de hierro sin alear, representando el 25.2% del monto total (US$ 2,437 millones). En segundo lugar se ubicó Malasia con el 10.2% (US$ 984 millones) y en el tercero Italia con el 6.7% (US$ 647 millones).

Malasia fue uno de los mercados más dinámicos en el ranking de proveedores mundiales en el 2020, con un crecimiento de 1,001.3% con respecto al año anterior.