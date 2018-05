Exportaciones crecen 17.8% por minería y agroindustria principalmente

Entre enero y abril de este año las exportaciones peruanas sumaron US$ 15,395 millones, lo que representó un incremento de 17.8%, respecto al mismo periodo del año pasado, gracias al comportamiento de subsectores como la minería, agroindustria y petróleo y gas natural, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

El presidente del gremio Juan Varilias, manifestó que del total de despachos, el 73% son de productos primarios y un 27% con valor agregado, lo que demuestra, en su opinión, que aún hay mucho por hacer para cambiar la matriz productiva-exportadora. “Países asiáticos en su momento apostaron por promover sectores no tradicionales, generadores de empleo, observemos cómo están hoy en día”, comentó.

Añadió que de todos los subsectores con valor agregado, la agroindustria es el que presenta el mayor monto US$ FOB y un crecimiento sostenido, algo que no sucede con la manufactura ni con las industrias extractivas que hasta el año pasado presentaban cifras en rojo y ahora están en proceso de recuperación.

“El año pasado la agroindustria generó, entre directos, indirectos e inducidos, 1.07 millones de empleos y este se debe a la Ley 27360 que ha permitido el desarrollo de ese sector, por ese motivo, y en vista de los resultados, estamos planteando que ese modelo virtuoso se haga extensivo a otros sectores cuyas unidades productivas están rezagadas tecnológicamente y tienen muy baja productividad”, comentó.

Varilias insistió que este comportamiento diferenciado de la agroexportación pone en relieve la importancia de la Ley 27360 que ha sido efectiva en promover la inversión en el sector, con resultados beneficiosos para el país.

Tradicionales

Adex refirió que los despachos primarios (US$ 11,233 millones), crecieron 16.9% respecto al mismo periodo del 2017. El subsector más importante fue la minería (US$ 9,415 millones) que se incrementó 22.9%. Solo el cobre y el oro, representaron el 66% del total de nuestros envíos.

La exportación de petróleo y gas natural (US$ 1,329 millones) tuvo un crecimiento de 21%, mientras que la pesca tradicional (US$ 377 millones) cayó 48.8%, y el agro tradicional (US$ 112 millones), descendió 0.7%.

No tradicionales

Los despachos de productos con valor agregado entre enero y abril alcanzaron casi los US$ 4,162 millones, cifra que representa un crecimiento de 20.1%. El sub sector más importante fue el agropecuario y agroindustrial (US$ 1,734 millones) que creció 24.5%. Sus partidas más importantes son las uvas, mangos, paltas, preparaciones para alimentos de animales, espárragos, entre otros.

Respecto a la pesca para Consumo Humano Directo (CHD) llegó a los US$ 455 millones, gracias a los despachos de pota, filetes de pescado, colas de langostino, langostinos enteros, entre otros.

Manufactura

De los envíos de productos manufactureros, el sub sector químico (US$ 511 millones) fue el más importante, con un crecimiento de 21.1%. Sus principales partidas fueron propileno, óxido de cinc, hidróxido de sodio, alcohol etílico y lacas colorantes.

Otro sub sector preponderante fue la siderometalurgia, que exportó por US$ 447 millones (un crecimiento de 21.4%). Los productos más resaltantes fueron cinc sin alear, alambre de cobre refinado, barras de hierro, plata en bruto aleada, entre otros.

Las prendas de vestir (US$ 295 millones) y textiles (US$ 138 millones), crecieron 9.6% y 16.4% respectivamente. La metalmecánica (US$ 190 millones), cerraron con un alza de 31.5% y varios con 2.6%.

De otra parte, la minería no metálica exportó por US$ 194 millones y la industria maderera por US$ 40 millones. Este último subsector creció 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que indica una ligera recuperación luego de sufrir sendas contracciones desde el 2015.

Balanza y destinos totales

El Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade reportó que entre los diez principales destinos de los envíos totales, destacaron en el primer cuatrimestre del año China, EE.UU., Corea del Sur, India, Japón, Suiza, España, Brasil, Países Bajos y Chile.

Respecto al intercambio comercial, ADEX refirió que en el periodo de análisis fue positivo para el Perú en más de US$ 1,545 millones, pues mientras las exportaciones totales superaron los US$ 15,395 millones, las importaciones llegaron a US$ 13,849 millones. Cabe precisar que desde enero-abril 2017 la balanza es superavitaria, ya que entre el 2013 al 2016, era deficitaria.