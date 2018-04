Exportaciones de confecciones a EE.UU. crecieron en 4.3% en los últimos tres años

Las exportaciones peruanas de confecciones hacía los Estados Unidos ha registrado un buen desempeño en los últimos tres años registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 4,3%, informó el Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Según el gremio empresarial, este resultado se debe principalmente a la recuperación económica de nuestro principal socio comercial EE.UU., y la captación de nuevas marcas internacionales que valoran la calidad de nuestras confecciones peruanas.

Al cierre del 2017, los envíos al mercado estadounidense sumaron US$ 589 millones, que representaron un crecimiento de 3.6% respecto al 2016. Este importante mercado concentra el 69% del total que se exporta al mundo, seguido de Brasil que apenas alcanza el 5% con US$ 41 millones. De acuerdo a CCEX , estos valores permitieron que las exportaciones totales de confecciones sumaran US$ 875 millones recuperándose así en 3,4% al cierre del 2017, en comparación al año anterior.

Principales productos

Entre los principales artículos que se exportan a ese mercado, destacan los productos de tejidos de punto como sweaters y productos similares, tanto de algodón como de fibras sintéticas, los que han presentado crecimiento equivalente a 0.6% y 5%, respectivamente; así como una mayor demanda de pantalones y shorts en fibra sintética para dama.

No obstante la demanda estadounidense por los T-shirts de algodón y fibras sintéticas se ha reducido en 1.9%. "Este resultado es de especial consideración dado que los T-shirts han sido los principales productos de exportación para la industria textil peruana durante los últimos 12 años", señaló el CCEX.

En el caso de productos de tejido plano, algunos muestran un crecimiento resaltante en el 2017. Es el caso de los pantalones y shorts de algodón para varones (224%) y para damas (270%). El mismo comportamiento se puede encontrar en la importación estadounidense de pantalones y shorts de fibra sintética para damas que aumentó en 268% y la de casacas y cortavientos de fibras sintéticas para varones (185%).

Esta información es válida para considerar la oportunidad de incrementar el uso de fibras sintéticas en mezclas con nuestras fibras naturales que permitan adaptarse a los requerimientos del mercado americano, destacó.

Finalmente, la institución considera importante que las empresas aprovechen las oportunidades que ofrece el sector confecciones aplicando un apropiado ejercicio de investigación de mercado y desarrollo de productos, con el objetivo de crear y/o posicionar marcas peruanas en el exterior.