De acuerdo con las últimas proyecciones del BCR (junio) las exportaciones No tradicionales (aquellas con mayor valor agregado) llegarían este año a US$ 18,813 millones, monto que fue ajustado al alza respecto a la proyección que había hecho en marzo pasado (US$ 18,151 millones).

Las mejores proyecciones del BCR se basan en una mejora tanto de los volúmenes proyectados de envíos de productos no tradicionales (de 6.4%en marzo a 7.3% en junio), como en sus precios (4.2% a 7.1%) Si bien ello marcará un récord del valor de las exportaciones no tradicionales, de concretarse, la tasa de crecimiento sería de 15% mucho menor a la alcanzada en el 2021 (28%) cuando alcanzaron los US$ 16,373 millones. Es decir, el crecimiento se desaceleraría este año. De hecho, ya se viene desacelerando en la evolución mensual (Ver gráficos) Exportaciones no tradicionales Participación Otro dato interesante es que, si bien a inicios de 1990, las exportaciones no tradicionales ascendían a sólo US$ 994 millones y este año llegarían a casi US$ 19,000 millones, sin embargo, su participación en las exportaciones totales bordeaba el 30% en ese entonces, mientras que, aun cumpliéndose el pronóstico para este año, representaría el 26.4% del total. Ello se explica por el crecimiento más rápido de las exportaciones tradicionales, sobre todo de minerales, en el mismo período, tanto en volumen como en precios. Este resultado es un indicador de que se debe seguir impulsando las exportaciones no tradicionales, diversificándolas más y con apoyo del Estado para aprovechar mejor los mercados logrados con los tratados de libre comercio (TLC) Enero-mayo De acuerdo con las cifras del BCR disponibles, las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 1,413 millones en mayo del presente año, monto superior en 17% respecto al mismo mes del año pasado, lo cual se explica tanto por el incremento de los precios, que subieron 10.2%, como por el volumen embarcado, que aumentó en 6.1%, lo que habla bien de la expansión de la actividad en el país. Sin embargo, la tasa de crecimiento de mayo no es la más alta del año. Y, como puede verse en el gráfico adjunto, desde mayo del año pasado se ve una clara desaceleración del ritmo crecimiento de estas exportaciones. Ello tendría que ver con la falta de un ambiente adecuado para una mayor expansión de la inversión y, con ello, de los volúmenes producidos para su exportación, desde que asumió el actual gobierno, unido a los problemas logísticos ocasionados primero por la pandemia del COVID y luego por la guerra Ucrania – Rusia. En el acumulado enero- mayo de 2022, estas exportaciones alcanzaron los US$ 7,095 millones, creciendo 20%, con respecto al mismo periodo del año pasado. El detalle de la variación de las exportaciones no tradicionales por productos puede verse en la tabla adjunta. Perú es líder en la región El BCR ha destacado que, en los últimos cinco años, a mayo de 2022, el Perú lidera el crecimiento de exportaciones no tradicionales en los países de la región, con una tasa de expansión promedio anual de 6.9%. Este resultado se explica por los mayores embarques de productos agropecuarios (principalmente frutas), textiles, químicos, pesqueros y siderometalúrgicos. Siendo así, da para reflexionar por qué en este gobierno se han quitado las facilidades para seguir impulsando estas ventas al exterior que son precisamente las de mayor valor agregado y que generan más empleo formal, principalmente la agroexportación. No sólo se quitó el régimen laboral especial que gozaba la agroexportación, sino que hay proyectos de ley que pretenden quitar el régimen labora especial que tienen las mype exportadoras. Aparte están los decretos supremos de este gobierno; uno que ha prohibido la tercerización laboral para actividades nucleares de las empresas, que estará vigente a partir del 23 de agosto próximo, y otro que masificará la sindicalización y facilitará las huelgas. Medidas que sólo logran ahuyentar la inversión privada que fue la que hizo posible la expansión sostenida de las exportaciones.