Exportaciones de blueberry crecieron cerca de 270% en los últimos cinco años, según CCL

Entre enero y noviembre del 2017, la balanza comercial del sector agrario registró un superávit de US$ 1,141 millones, donde las exportaciones ascendieron a US$ 5,444 millones y las importaciones registraron US$ 4,303 millones. De esta manera, la balanza comercial agraria mantiene su resultado en azul por nueve años consecutivos, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial ( IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

"Este superávit se debe a una mayor colocación de productos agrarios básicos en presentaciones frescas o secas destinados principalmente al consumo en los hogares como son las uvas, espárragos, paltas, arándanos, mangos, entre otros", manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL.

El producto de mayor dinamismo y con cada vez mayor importancia en la canasta exportadora es el arándano (blueberry), que ha crecido alrededor de 270% en los últimos cinco años hasta alcanzar US$361 millones al cierre del 2017.

A ello se suma una mayor participación de productos agrarios elaborados que tienen una gran demanda en el mercado internacional como: espárragos preparados o conservados, alcachofas preparadas, leche evaporada sin azúcar ni edulcorante, pimiento piquillo, entre otros.

A noviembre del 2017, las exportaciones agrarias avanzaron en 7.8%, siendo el 88% del total de exportaciones no tradicionales. En tanto, las importaciones avanzaron en 14.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Cabe destacar que la expansión de las exportaciones agrarias ha revelado un crecimiento promedio anual de 3.9% entre el 2012 y el 2016. Sin embargo, las importaciones evidenciaron menor avance del orden de 0.9% promedio anual.

"Ello condujo a que el superávit de la balanza comercial agraria se multiplique casi siete veces pasando de US$255 millones en el 2012 hasta US$ 1,749 millones en el 2016", anotó César Peñaranda.