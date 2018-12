Exportaciones de arándanos peruanos crecen 57% a octubre y baten récord

Las exportaciones del sector agrícola peruano, a octubre 2018, registraron un crecimiento de 15% comparado al mismo periodo del año anterior, sumando un total de US$ 5,086 millones, reportó hoy la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Explicó que el resultado fue impulsado principalmente por la exportación de frutas y hortalizas frescas (23%), equivalente a US$ 2,534 millones.

Dentro de este subsector, las frutas frescas tuvieron el mejor desempeño, ya que registraron un incremento en sus exportaciones de 30% (US$ 2,158 millones).

El producto que lideró fue la palta Hass con exportaciones por US$ 724 millones (26%), seguido por el arándano con US$ 381 millones (57%), superando así la cifra registrada durante todo el 2017 (US$ 361 millones).

En la lista figuran también la uva con US$ 373 millones (7%), el mango con US$ 204 millones (46%), el banano orgánico US$ 142 millones (14%) y la granada con US$ 67 millones (12%).

La exportación de cítricos también registró durante este periodo envíos por US$ 183 millones, así como las nueces de Brasil cuyos envíos alcanzaron los US$ 60 millones (46%).

Otros productos que superaron los registros del 2017 fueron las granadillas y sandías con US$ 3 millones cada uno, además de las chirimoyas, dátiles, cocos y piñas.

En el caso del subsector hortalizas frescas, la exportación de cebolla creció en 20%, registrando US$ 49 millones entre enero y octubre 2018; mientras que las arvejas, capsicums, tomates y aceitunas superaron los registros del 2017 en US$ 23 millones, US$ 1.3 millones, US$ 1 millón y US$ 0.2 millones respectivamente.

El espárrago continuó siendo la hortaliza más exportada durante este periodo, con envíos por US$ 289 millones.

Destinos

Por otro, en cuanto a los continentes de destino, en Europa superamos ya los envíos realizado durante el 2017, pasando de US$ 1,141 millones a US$ 1,158 millones, de igual manera en continentes como Centroamérica (de US$ 60 millones a US$ 65 millones), Oceanía (de US$ 7 millones a US$ 8 millones) y África (de US$ 1 millón a US$ 2 millones).

En Norteamérica, Asia y Sudamérica, el crecimiento fue de US$ 950 millones, US$ 287 millones y US$ 57 millones respectivamente.

Estados Unidos continuó siendo el mercado que más productos del agro peruano recibió durante el mencionado periodo con US$ 908 millones (18%), seguido por Países Bajos US$ 640 millones (31% y superando así la cifra registrada durante el año anterior), Reino Unido US$ 221 millones (14%), España con US$ 188 millones (38%), China con US$ 89 millones, Corea del Sur con US$ 77 millones (96%) y Hong Kong con US$ 75 millones (7%).

Es importante destacar la contribución en las exportaciones de productos como el cacao con envíos por US$ 222 millones (15%) y del café peruano con US$ 500 millones.