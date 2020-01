Las exportaciones agropecuarias no tradicionales ascendieron a US$ 5,537 millones entre enero y noviembre de 2019, lo que evidencia un incremento de 7.1% con respecto al mismo período del año anterior, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El desempeño de los envíos fue impulsado por la mayor venta de fruta fresca/congelada (+11%), principalmente arándano (+53.9%) y uva (+10.8%). La exportación de palta creció 2.9%; sin embargo, alcanzó un nuevo valor gracias a las mayores inversiones efectuadas en la costa peruana.

“Al cierre de 2019, las exportaciones peruanas de fruta registrarían un nuevo récord debido al fuerte crecimiento de las exportaciones de arándano”, sostuvo la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona.

Pesca

La pesca en el ámbito no tradicional fue otro de los sectores que tuvo un buen desempeño. En ese período, las exportaciones del rubro totalizaron US$ 1,492 millones, un crecimiento de 14.8%.

El buen dinamismo de la actividad pesquera ha sido impulsado por el importante crecimiento de la pota, cuyas exportaciones alcanzaron los US$ 817 millones, un aumento de 33.4% en relación al mismo lapso del año 2018 y un récord histórico.

Otros productos que sobresalieron fueron el langostino congelado y la concha de abanico, que crecieron 12.8% (US$ 81 millones) y 21.6% (US$ 79 millones), respectivamente.

Cabe resaltar que los sectores agropecuario y pesquero contribuyeron con el crecimiento de las exportaciones no tradicionales que, en los primeros 11 meses del 2019, sumaron US$ 12,409 millones (+3.5 %). Se trata del tercer mes de crecimiento continuo (+7.8%).

Regiones

Entre enero y noviembre del 2019, 11 regiones del interior del país aumentanron sus exportaciones: Loreto (+35%), Lambayeque (+26%), Ica (+18%), San Martín (+17%), Moquegua (+15%), Pasco (+15%), Huánuco (+15%), Piura (+10%), Ayacucho (+9%), Ucayali (+9%) y Cajamarca (+3%).

Las regiones que más destacaron fueron Lambayeque y Ayacucho, con cifras récord. La primera exportó US$ 583 millones y sobrepasó lo alcanzado en 2018 (US$ 524 millones); mientras que la segunda exportó US$ 630 millones y superó el valor de todo 2018 (US$ 628 millones).

"El desempeño de Lambayeque se debió, principalmente, a los mayores despachos de arándano (+143%) y palta (+73%). Este último fruto se consolidó como el principal producto de exportación en la región. Por su parte, en Ayacucho, las exportaciones crecieron gracias a las mayores ventas de quinua (+125%) y barras de doré (+US$ 123 millones)”, añadió Bayona.