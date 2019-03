Exportaciones agropecuarias de la Macro Región Norte alcanzaron los US$ 2,601 millones

Las exportaciones agropecuarioas de la Macro Región Norte lograron un crecimiento de 24,4% en el 2018 y alcanzaron sumar los US$ 2,601.7 millones. Así, el sector agropecuario se posicionó como el primer sector dentro de la estructura exportadora de esta zona con una participación de 66,1%, informó Perucámaras.

Entre los principales productos exportados figuran los arándanos rojos (US$ 473.8 millones), uvas (US$ 408.6 millones), paltas (US$ 365.6 millones) y mangos (US$ 206.7 millones). Las regiones que más se destacaron a nivel de envíos fueron Lambayeque y Piura, las cuales registraron el mayor peso exportado.

En total, las exportaciones de la Macro Región Norte ascendiron a US$ 7,676.5 millones en el 2018, logrando un crecimiento de 8.7% respecto del 2017. En este caso, La Libertad y Piura registraron la mayor participación en las exportaciones totales, al tener el 36,1% y 35,5%. Cajamarca se ubica en el tercer lugar con una participación de 19,8%, mientras que Lambayeque con 6,8% se posiciona en el cuarto lugar.

Entre los principales mercados destino de la macro región norte figuran Estados Unidos, a donde llegaron envíos por US$ 1,825.7 millones. Suiza, otro de los principales destinos, acumula envíos por US$ 1,242.8 millones. Por su parte, la exportaciones a Países Bajos y China fueron de US$ 613.3 y US$ 481.8 millones, respectivamente.