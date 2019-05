Exportaciones agrarias crecen 6% al sumar US$ 1,632 millones en primer trimestre

Las exportaciones agrarias alcanzaron los US$ 1,632 millones en el primer trimestre del 2019, una cifra superior en 6% en comparación al mismo periodo registrado el año pasado, cuando se obtuvo US$1,544 millones, informó hoy el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Dentro de la canasta agroexportadora peruana, sobresalieron las mayores colocaciones de frutas y hortalizas, como los principales de mayor demanda en los mercados internacionales.

Los productos del ranking agroexportador que destacaron en este primer trimestre fueron uvas, mangos y arándanos frescos, así como café sin tostar, sin descafeinar y espárragos frescos, preparaciones para alimentación animal; estos 6 productos en conjunto concentrarían el 52% del total exportado.

Del mismo modo, entre enero-marzo del 2019, sobresaldrían las mayores colocaciones al exterior de las uvas frescas, que sumaron US$ 397 millones (33% más), arándanos frescos US$ 87 millones (79%), mango congelado US$ 48 millones (10%), granada US$ 33 millones (17%), espárragos preparados sin congelar US$ 26 millones (1%), entre otros.

Principales destinos

Uvas frescas: Los principales mercados de destino fueron: Estados Unidos, Hong Hong, Holanda, China, México, Tailandia, España, Canadá, Rusia, Corea, Colombia, Taiwán, Vietnam, Indonesia, Portugal, Inglaterra, Arabia Saudita, entre otros.

Mangos, frescos o secos: Los mercados de destino fueron: Holanda, Estados Unidos, España, Inglaterra, Corea, Canadá, Francia, Chile, Ecuador, Japón, Rusia, México, Bélgica, Alemania, Suiza, Italia, entre otros.

Arándanos frescos: Los mercados de destino fueron: Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, China, Canadá, España, Hong Kong, Brasil, Tailandia, Alemania, Costa Rica, Malasia, Bélgica, entre otros.

Café sin tostar, sin descafeinar: Los mercados fueron: Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Canadá, Inglaterra, Colombia, Suecia, Corea, Francia, Japón, República Dominicana, Australia, Italia, Holanda, Noruega, España, Irlanda, entre otros.

Espárragos, frescos o refrigerados: Los principales fueron: Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, España, Brasil, Alemania, Australia, Japón, Francia, Bélgica, Chile, Colombia, Corea, Italia, Hong Kong, Irlanda, Taiwán, entre otros.

Preparaciones para alimentación animal: Los principales mercados de destino fueron: Ecuador, Honduras, Panamá, México, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Cuba.

Mango congelado: Los mercados de destino fueron: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania, Holanda, Polonia, Japón, Corea, Chile, Inglaterra, Suecia, Noruega, España, México, Israel, Australia, Francia, Croacia, Portugal, entre otros.

Bananas tipo "Cavendish Valery" frescos: Los mercados de destino fueron: Holanda, Estados Unidos, Panamá, Bélgica, Alemania, Corea, Inglaterra, Japón, Finlandia, Italia, Suecia, Canadá, Chile, España y Aruba.

Granada: Los mercados de destino fueron: Holanda, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Egipto, Colombia, España, Italia, Kuwait, Líbano, Francia, entre otros.

Espárragos preparados sin congelar: Los principales mercados de destino fueron: España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Holanda, Australia, Japón, Dinamarca, Canadá, Brasil, Bélgica, Chile, Líbano, entre otros.