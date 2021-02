Las exportaciones agrarias del país sumaron ventas por US$ 7,791 millones en 2020, un aumento de 4.4% en comparación a las ventas registradas durante el año anterior, apuntó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Los productos agrícolas que alcanzaron mayor contribución al crecimiento el año pasado respecto al 2019 fueron el jengibre (+155%), pimiento piquillo (+50), mango congelado (+46%), arroz semiblanqueado (+44%), los demás cítricos (+41%), mandarinas (+32%), aceite de palma (+24%), arándanos (+22%), uvas frescas (+19%), entre otros.

El ministerio destacó el comportamiento de la canasta de productos no tradicionales, como las exportaciones de frutas, cuyas ventas superaron los US$ 3,902 millones FOB (56% de las agroexportaciones no tradicionales) el 2020, cifra que significó un incremento de 15% respecto a 2019, siendo la uva y el arándano los únicos productos de la canasta agroexportadora que superaron los US$ 1,000 millones.

Sobre las exportaciones agrarias tradicionales, estas sumaron US$ 724 millones, una disminución de 6.5% respecto a 2019. Dentro de este grupo resaltan los envíos de café sin tostar (US$ 638 millones), que registró un aumento de 0.4% y azúcares de caña o remolacha refinado (US$ 59 millones), cuyo valor aumentó en 44%. Ambos productos explicaron el 96% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las exportaciones agrarias no tradicionales totalizaron US$ 7,067 millones, cifra superior en 5.7% a lo observado en similar periodo de 2019. Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo analizado fueron: uva fresca US$ 1,046 millones (15%), arándanos US$ 1,003 millones (14% de participación), y palta fresca US$ 759 millones (11%).

También sobresalieron las mayores colocaciones de espárrago fresco US$ 377 millones (5.3% de participación), mango fresco US$ 281 millones (4.0%), los demás cítricos US$ 180 millones (2.5%), bananas frescas US$ 148 millones (2.1%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales US$ 133 millones (1.9%), cacao en grano US$ 128 millones (1.8%), quinua US$ 124 millones (1.8%), mango congelado US$ 118 millones (1.7%) y jengibre sin triturar ni pulverizar US$ 104 millones (1.5%). Estos 12 productos en conjunto concentrarían el 62% de la oferta exportable no tradicional.

Durante el año 2020, las agropexportaciones peruanas llegaron a 143 países, siendo Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, Alemania, China, Ecuador, Colombia, Chile y Canadá, los 10 principales países destino de nuestros productos provenientes del campo (solo este grupo de países concentraron el 78% del valor FOB exportado durante el 2020).

Balanza comercial

El año pasado la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 2,521 millones, cifra mayor en 7.9% en comparación con el monto registrado en el 2019; este incremento se sustentó en los mayores valores de las exportaciones agrarias por un valor de US$ 7,791 millones, mientras que las importaciones agrarias en valor totalizaron US$ 5,270 millones.

Finalmente, en diciembre pasado las exportaciones agrarias cerraron en US$ 938 millones, lo cual significó una tasa de crecimiento de 7.5% en comparación a los US$ 873 millones registrados durante el mismo mes del año 2019, impulsado por el aumento de las ventas de uvas frescas, alcohol etílico sin desnaturalizar, jengibre, demás frutas y frutos sin cocer, cebollas y chalotes frescos, leche evaporada, pimiento piquillo, fresas congeladas, palta y mango congelado.