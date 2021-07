El valor de las exportaciones acuícolas alcanzó los US$ 174 millones entre enero y mayo de este año, lo que significó un incremento de 34.7% respecto al mismo periodo de 2020, según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El resultado de los primeros cinco meses del año se explicó en el comportamiento de tres productos: los langostinos, con envíos por US$ 102 millones (59% del total exportado); conchas de abanico, con US$ 49 millones (28% del total); y truchas, con US$ 23 millones (13% del total).

De acuerdo con la Sociedad Peruana de Comercio Exterior (ComexPerú), en el caso de los langostinos, su valor exportado registró un aumento interanual del 9.1%. Por su parte, el valor de los envíos de las conchas de abanico y de las truchas reportaron crecimientos de 120% y de 70.7%, respectivamente.

Solo en mayo, las exportaciones acuícolas sumaron un valor de US$ 41 millones, un 35.8% más que el alcanzado en mayo de 2020. De este monto, US$ 26 millones correspondieron a los langostinos (+6.9%); US$ 11 millones, a las conchas de abanico (+301.2%); y US$ 4 millones, a las truchas (+32.3%).

Estados Unidos se ubicó como el principal mercado de destino de los productos acuícolas peruanos, con exportaciones por US$ 62 millones, monto que significó un 36% del valor exportado en ese periodo. En segundo lugar se ubicó China, con compras al Perú de productos acuícolas por US$ 27 millones (16% del total); mientras que, en tercer lugar figuró Canadá, con US$ 17 millones (10% del valor exportado).

De otro lado, Piura y Tumbes destacaron como los departamentos con mayores exportaciones provenientes de la acuicultura. En mayo, Piura exportó productos acuícolas por un valor de US$ 20 millones, con lo que acumula un total de US$ 85 millones en los cinco primeros meses del año. Por su parte, las exportaciones acuícolas de Tumbes alcanzaron los US$ 15 millones en mayo, con un acumulado de US$ 56 millones entre enero-mayo.

Pese a este crecimiento, el sector acuícola aún posee muchas oportunidades de mejora, debido al gran potencial que tiene por la alta dotación de recursos hidrobiológicos, según ComexPerú.

El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ha dicho que algunas de las propuestas que beneficiarían al sector y a sus exportaciones serían fortalecer el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), a fin de que la producción cumpla sólidamente los estándares sanitarios, y potenciar los Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), para brindar incentivos tecnológicos, financieros y productivos.

“Además de lo manifestado por el ministro, debemos ser conscientes de que la cosecha en este sector se produce por temporadas, por lo que se necesita un régimen laboral flexible, a fin de facilitar las contrataciones y la ejecución de inversiones, entre otros aspectos. Así, al igual que en el sector agrícola, se logrará el despegue de la acuicultura”, manifestó.