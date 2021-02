El valor de las exportaciones peruanas a Australia alcanzó los US$ 116 millones entre enero y noviembre del 2020, lo cual significó un incremento de 37.1% con relación a lo registrado en igual periodo del 2019, informó este jueves la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú).

El crecimiento habría sido impulsado por el tratado de libre comercio (TLC) suscrito con el referido país, vigente desde febrero del año pasado, el cual reduce la carga arancelaria y promueve las inversiones, según el gremio.

“Es importante que el Perú siga aprovechando los acuerdos comerciales vigentes, como el TLC con Australia, país reconocido como un socio comercial relevante para nuestros productos mineros, pesqueros y agrarios, principalmente”, manifestó la gerente general de ComexPerú, Jessica Luna.

Entre enero y noviembre del año pasado, las exportaciones peruanas a Australia fueron lideradas por los envíos de productos del sector pesca tradicional, con un valor de US$ 38.7 millones y un alza del 56.9%. También destacaron los envíos de minería tradicional por US$ 36.9 millones (145.2%); del sector agropecuario con envíos por US$ 17.3 millones (1%) y los productos químicos, con un valor de US$ 4.5 millones (56.6%).

En lo que a pesca tradicional se refiere, destacaron la harina de pescado (US$ 16.2 millones, un crecimiento de 89.7%) y las grasas y aceites de pescado en bruto con envíos por US$ 13.4 millones, lo que significó un crecimiento de 37.6%.

En el sector de minería tradicional, los productos con mejor desempeño fueron plomo y sus concentrados (US$ 21.2 millones, una expansión de 42.6%); y cobre y sus concentrados (US$ 15.6 millones, una expansión de 155.8%).

Por el lado de las exportaciones no tradicionales, los envíos de productos agropecuarios que destacaron fueron el mango con US$ 1.6 millones (115.3%) y espárragos con US$ 1.4 millones (20.8%).

De otro lado, las importaciones provenientes de Australia también tuvieron un desempeño resaltante en el periodo enero-noviembre del 2020, al registrar un valor acumulado de US$ 103 millones, cifra mayor en 1.9% respecto a la del mismo periodo del 2019.