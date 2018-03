Exportación de servicios crecería 11% y ascendería US$ 8,182 millones este año

Las exportaciones de servicios tendría un crecimiento mínimo del 11% respecto al 2017 y superaría los US$ 8,182 millones al cierre de este año, proyectó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima.

"Esta proyección podría ser mayor y sostenible una vez se den los efectos de la Ley que fomenta la exportación, de servicios y turismo, norma que ofrece grandes beneficios al sector y a la economía local", manifestó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam-CCL.

A ello también se suma que la implementación del registro de exportadores de servicios por Sunat, se podrá tener información estadística de la exportación de servicios, en forma más detallada, lo que ayudará a la adopción de una adecuada política de fomento al sector.

Cabe mencionar que la Ley que fomenta la exportación, de servicios y turismo fue promulgada en agosto de 2017 y reglamentada en noviembre último. En este tema, la Cámara de Comercio de Lima fue uno de los gremios empresariales que más trabajó para lograr la implementación de la citada ley, la cual sin el apoyo de los poderes Legislativo y Ejecutivo, no hubiera podido ser una realidad.

Si bien en la mayor parte del 2017 no se contaba con esta norma, las exportaciones del sector en ese año registraron valores interesantes de US$ 7.394 millones, representando un crecimiento del orden del 17% en relación al 2016, donde se alcanzó los US$ 6.312 millones.

"Con estas cifras favorables, la exportación de servicios debe ser considerada uno de los pilares de crecimiento del sector exportador y el Perú no debe excluirlo dentro de su estadísticas de exportación", puntualizó Carlos Posada.