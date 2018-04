Exportación de mármol se recupera en enero por venta de productos religiosos

La exportación de mármol en enero pasado (US$ 823,755) creció 20.2% respecto al mismo mes del 2017, fundamentalmente por el incremento en los envíos de atrios, púlpitos y podios para templos religiosos; figuras de resinas de mármol y sillones de mármol con madera, informó la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (Adex).

Los envíos de los productos religiosos en particular alcanzaron los US$ 216,618, un crecimiento de 905.1% respecto a enero del 2017 y fueron demandados por Estados Unidos. La empresa exportadora fue la Asociación de Artesanos “Padre Daniel”.

La partida más importante en la que Perú exportó mármol en enero fue ‘mármol, travertinos y alabastro tallado o aserrado en superficie plana o lisa’, con US$ 606,340. Representó el 76.3% del total enviado a los mercados internacionales.

Caída constante

Adex refirió que los despachos de mármol presentaron constantes caídas en los últimos años. En el 2014 sumaron US$ 17.9 millones, en el 2015 US$ 12.5 millones, el 2016 US$ 9.7 millones y en el 2017 US$ 9.3 millones.

Esta situación se explica por la falta de un marco promotor que incentive la minería no metálica, por la menor demanda de EE.UU., su principal destino con un 45.8% de participación del total y por la pérdida de otros como Suecia, Islas Vírgenes Británicas, Bolivia, Guatemala y Costa Rica.

Otras partidas

En los últimos años Perú exportó mármol fundamentalmente en la partida ‘mármol, travertinos y alabastros tallado o aserrado con superficie plana o lisa’, cuyos envíos el año pasado llegaron a los US$ 9.2 millones.

Otros fueron ‘mármol y travertinos en bruto o desbastados’, ‘los demás mármoles, travertinos y alabastros’, ‘gránulos, tasquiles y polvo de mármol’ y ‘piedras de talla o de construcción y sus manufacturas’.