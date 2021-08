Las exportaciones de suéteres de fibra de alpaca alcanzaron los US$ 2′974,000 entre enero y junio de este año, lo que implicó un crecimiento de 88.7% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 1′576,000), pero sin alcanzar los niveles previos a la pandemia, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

La gerenta central de Exportaciones del gremio, Ysabel Segura, indicó que en la primera mitad del 2019 el monto fue de US$ 3′399,000 y en el 2018, US$ 5′163,000.

“El 2020 fue un año sumamente complicado por la crisis sanitaria mundial. La paralización de actividades productivas mermó las posibilidades de atender pedidos”, dijo.

A ello se sumó la disminución en la demanda internacional por estos productos, continuó, y la baja base de comparación desde marzo del 2020, mes en el que se decretó el estado de emergencia en el país.

La apuesta de las empresas -dijo la ejecutiva- es lograr diseños acordes a los mercados de destino, resaltando las características de sostenibilidad y calidad de esta grandiosa fibra.

Según el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, en el primer semestre del 2021, el principal destino fue Estados Unidos (EE.UU.) con US$ 1′037,000 incrementando su demanda en 84.1% respecto al similar periodo del año anterior y concentrando el 34.9% de los envíos.

El segundo lugar lo ocupó Alemania con US$ 692,000, registrando un importante aumento de 1,041.1%%, destacó Adex.

Otros con montos por debajo del millón de dólares destacaron Reino Unido (alza de 48.8%) y Japón (113.4%), detalló.

-Mercado global-

Un informe del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-Adex reportó que en el 2020 los despachos al exterior de suéteres de fibra de alpaca (US$ 6′100,000), se redujeron 28% respecto al 2019; y que entre el 2016 y el 2020, se contrajeron en un promedio anual de 8.2%.

El año pasado el mercado mundial de esas prendas fue de US$ 291 millones (-16% respecto al 2019), precisó.

China (US$ 33′300,000) fue el principal comprador mundial al concentrar el 11.4% del total, seguido de Alemania (US$ 28 millones) y EE.UU. (US$ 27 millones), refirió.

De igual manera, China (US$ 140′400,000) fue el principal país exportador de suéteres de lana o pelo fino con el 31.6% del total, Italia ( US$ 89.9 millones) se posicionó en el segundo lugar y Birmania (US$ 32.1 millones) en el tercero, precisó.

En el 2020 destacaron los despachos de Nepal y Taiwán, con crecimientos exponenciales de 996.6% y 467.6%, respectivamente, anotó.

En América Latina, Perú fue el principal exportador, destacando los despachos de ‘suéteres de punto de lanas o pelos finos’ y ‘cardiganes de punto’, que incrementaron sus pedidos en 58.4% y 31.3%, señaló.

Las principales empresas exportadoras peruanas del rubro fueron Incalpaca Textiles Peruanos de Export, Kero Design, Texturas y Acabados, Raffa Proexco, Alpacottons Apu Kuntur, Art Atlas, Nakayama del Perú, Kata Alpaca, Innovative Knitwear, Alpasuri, entre otras, mencionó.