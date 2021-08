En el segundo trimestre de 2021, el déficit por servicios ascendió a US$ 1,552 millones, superior en US$ 585 millones y US$ 824 millones respecto al observado en igual período de 2020 y 2019, respectivamente según el último reporte del BCR.

Esta evolución se debe principalmente -explicó- a los mayores egresos por transporte (fletes) y viajes en comparación a 2020 y a los menores ingresos por viajes respecto a 2019.

“Los ingresos por viajes aún están muy lejos de sus niveles previos a la crisis debido al desarrollo de la pandemia, aunque respecto a 2020 se observa una ligera recuperación como consecuencia de la flexibilización gradual de las restricciones por la pandemia del COVID-19″, acotó.

Por su parte, los egresos se incrementaron respecto al segundo trimestre de 2020, principalmente por mayores pagos de fletes internacionales, consecuencia del alza de tarifas a nivel mundial, y por el aumento de los viajeros peruanos para lograr su vacunación.

En la cuenta de viajes en el segundo trimestre -explicó- se observó un déficit de US$ 161 millones asociado al aumento de peruanos que viajaron al exterior a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en busca de vacunación contra el COVID-19.

En relación a igual trimestre de 2019, dicho número de viajeros está por debajo en 43%. Por su parte, los ingresos alcanzaron US$ 109 millones, con un número de llegadas de viajeros extranjeros por vía aérea menor en 86% al de igual trimestre de 2019, debido al lento aumento de los viajes internacionales asociado al ritmo de vacunación en algunos mercados emisores.