Las exportaciones peruanas de prendas de vestir reportaron una recuperación del 72% en el segundo semestre de 2020, en relación con el primero, tras registrar envíos valorizados por US$ 467.4 millones, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Entre enero y junio de 2020, las empresas dedicadas a la exportación de prendas de vestir se vieron fuertemente perjudicadas debido a la paralización de sus actividades, generada por la crisis del coronavirus. Abril fue el mes que registró la mayor caída con -87.62% (US$ 6.4 millones), respecto a marzo (US$ 51.9 millones).

No obstante, tras el levantamiento de las restricciones a mitad de 2020, las actividades se restablecieron de manera progresiva a la par que las economías alrededor del mundo mostraban pequeños signos de mejoría, logrando un impacto positivo para este rubro exportador.

Entre las principales prendas de vestir exportadas durante el periodo de análisis se encuentran los T-shirt de algodón, cuyos despachos sumaron US$ 148 millones, lo que revela un crecimiento de 58.56% respecto de los seis primeros meses de dicho año.

Entre los principales destinos de exportación se encuentran Estados Unidos, con una cuota de mercado de 68.76%, y envíos que ascienden a US$ 102 millones, 55.61% más respecto al primer semestre del 2020; seguido de Brasil con una participación de 8.15% y US$ 12 millones en envíos (+96.33%); y Canadá con el 5.40% de participación con despachos por US$ 8 millones (+76.67%).

En cuanto a las ventas al exterior de T-shirts de punto fabricados con otros materiales textiles (poliéster, licra u otra fibra sintética), los envíos se duplicaron durante el segundo semestre de 2020, sumando US$ 31 millones, 119.35% más en relación al primer semestre.

El desempeño positivo de este producto se debió a las ventas hacia nuestros principales destinos como Estados Unidos, mercado que cuenta con el 85.41% de la participación y sumó US$ 27 millones (+126.50%); seguido de Canadá, con una cuota de mercado de 3.52% y envíos por US$ 1 millón (+19.46%); y Chile, con el 2.68% de participación y US$ 848,515 en despachos (+849.63%), variaciones respecto al primer semestre de 2020.

Respecto a las exportaciones de camisas de punto de algodón para hombres, estas sumaron US$ 26 millones, 138.26% más en relación con el primer semestre del mismo año.

Para este producto, Estados Unidos también se posicionó como nuestro primer destino, con una cuota de mercado de 58.21%, sumando US$ 15 millones, cifra que evidenció un incremento de 86.38%; seguido de Francia, con el 15.24% de participación y US$ 4 millones de valor exportado (+700.50%); y Brasil, con el 7.98% de participación y US$ 2 millones en envíos (+345.84%), variaciones respecto a la primera mitad de 2020.