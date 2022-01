Los despachos de pisco al mercado internacional superaron los US$ 6.49 millones entre enero y noviembre del 2021, un alza de 93% en comparación al mismo periodo del año 2020 (US$ 3.36 millones), reportó la Asociación de Exportadores (Adex).

De acuerdo a la vicepresidenta del Comité de Pisco del gremio, Carmen Robatty, este aumento obedece a las mayores solicitudes de EE.UU. al registrar un crecimiento de 135% y concentrar el 51% del total enviado al mundo.

“Si deseamos mantener esa tendencia es esencial continuar el trabajo conjunto entre el sector público-privado, identificar e ingresar a nuevos destinos y mejorar las capacidades de los actores del rubro”, dijo.

Estados Unidos fue el comprador líder de la ‘bebida de bandera’, con US$ 3.34 millones. En segundo lugar se posicionó España (US$ 769,128), seguido de Países Bajos (US$ 499,721), Francia (US$ 251,262) y Australia (US$ 222,405).

Completaron el top Reino Unido (US$ 211,505), Colombia (US$ 190,579), Alemania (US$ 142,892), Argentina (US$ 110,599) y Taiwán (US$ 81,887).

Los de mayor crecimiento fueron Emiratos Árabes Unidos (645%), Colombia (176%), Taiwán (170%) y Argentina (164%); sin embargo, también se vieron descensos en Francia (-1%), Bélgica (-5%), Canadá (-9%) y Suiza (-49%).

Las empresas Destilería La Caravedo S.R.L., Bodega San Isidro S.A.C., Bodega San Nicolás S.A., Viña Tacama S.A., Macchu Pisco S.A.C., Santiago Queirolo S.A.C., Destilería Nacional S.R.L., Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C., Viña Ocucaje S.A. y Bodegas Viñas de Oro S.A.C. lideraron este ranking.