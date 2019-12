La carne de pavo es muy consumida en todo el mundo con motivo de Navidad y Año Nuevo, por lo que Perú la exportó a Ecuador y Bolivia (58,223 kilos) por US$ 1.82 millones entre enero y octubre, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (Adex).

El monto FOB (US$ 1.82 millones) es 16% inferior al del mismo periodo de 2018, cuando sumó US$ 2.17 millones (tuvo como mercados a Ecuador por US$ 2.02 millones y Bolivia por US$ 147,899).

A diferencia de años anteriores cuando se exportaba a más países como Colombia y Venezuela, este año (enero-octubre) a Ecuador se envió carne de pavo por US$ 1.63 millones y a Bolivia por US$ 195,829, concentrando el 89% y 11% del total, respectivamente.

Los mayores despachos se realizaron en abril (14.5% del total), julio (13.4%), marzo (11.7%), mayo (11.5%), agosto (10%), octubre (9.2%), enero (8.7%), septiembre (8.5%), junio (6.6%), y febrero (5.9%), detalló Adex.

Este producto, que alcanza su mayor popularidad en diciembre, tiene contundentes beneficios para la salud. Es un alimento ideal para los niños porque es fácil de digerir y posee proteínas, vitaminas del grupo del complejo B y minerales como el fósforo, el potasio, el magnesio, el hierro y el cinc.

Debido a todo ello es consumida por personas que desean bajar de peso (su carne tiene muy poca grasa), ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, reducir la anemia, contribuye a mantener al sistema nervioso sano y mejora la salud de la piel porque favorece la hidratación (la carne del pavo contiene abundante agua), entre otros.