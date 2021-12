Entre enero y octubre de este año, las exportaciones de panetones totalizaron US$ 5.4 millones, un incremento de 24% comparado con el mismo periodo del 2020 (US$ 4.4 millones), informó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Con respecto al volumen exportado, este sumó 1,650 toneladas, logrando un avance de 32% en relación al 2020.

Conforme a las estadísticas del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la CCL, estos despachos tuvieron una mayor dinámica en los meses de septiembre y octubre, los que concentraron el 57% de lo exportado.

Explicó que este dinamismo se debe a un mayor aumento de comunidades peruanas en el exterior que, pese a la distancia, buscan consumir productos tradicionales como el panetón.

Principales mercados

A octubre del 2021, este producto llegó a 20 países, entre los cuales destacan Estados Unidos, Chile y Japón, los que acumularon el 90% del total exportado.

En el caso de Estados Unidos, los despachos sumaron US$ 2.5 millones, reportando un avance de 23% y una participación del 46%. En tanto, los envíos hacia Chile superaron los US$ 2.1 millones, 74% más que el año anterior, reportando una participación del 40%, mientras las exportaciones a Japón totalizaron US$ 239,145 (+33%).

Asimismo, figuran otros mercados a los que se exportó en menores montos, pero que registraron importantes crecimientos, tales como Bélgica (+156%), Países Bajos (+34%), Canadá (+103%), Puerto Rico (+14%); entre otros.