Entre enero y noviembre del 2021, los envíos de jengibre peruano (kion) al exterior sumaron alrededor de US$ 81.2 millones, sufriendo una caída de 13.4% respecto al mismo periodo del 2020, indicó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El descenso del año pasado fue por el menor precio debido a los mayores volúmenes de jengibre de China , el cual reanudó sus despachos luego de una baja en el 2020. A ello se sumó el incremento de la oferta de India y Tailandia.

Ese producto llegó a 42 naciones cuyo ranking fue liderado por EE.UU. (US$ 39.1 millones) que logró una variación positiva de 4% y representó el 48%.

En 2° lugar estuvo Países Bajos con US$ 20.5 millones (-41%) y en el 3° Canadá con US$ 3.8 millones (-6%).

Completaron el top 15 España, Alemania, Rusia, Reino Unido, México, Italia, Corea del Sur, Chile, República Dominicana, Ucrania, Emiratos Árabes y Brasil.

-Perú 3° lugar-

Según la nota de Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, en el 2020 China con US$ 718.5 millones fue el primer exportador mundial de kion, concentrando el 52.9% del total. Países Bajos (US$ 155.6 millones) se posicionó en el segundo y Perú (US$ 105.6 millones) en el tercero.

El jengibre fresco fue su presentación más importante (91.9% de participación), seguido del deshidratado (3.8%), jugo (3.6%) y en polvo (0.7%).

Asimismo, se registró exportaciones de puré, jengibre confitado e infusiones, los cuales representaron de forma conjunta el 0.03%.

Del total de jengibre peruano despachado a los mercados internacionales, un mayor porcentaje fue orgánico y se espera que esa tendencia se mantenga debido al creciente consumo de los consumidores de América del Norte y Europa. En el 2020 la exportación del orgánico creció 206.4% y del convencional 102.5%.

-Variedad-

Actualmente se observa una mayor presencia de productos de jengibre (con valor agregado) en EE.UU. y naciones europeas. En el primero se comercializan bebidas, mermeladas y caramelos a base de kion y mezclas con cítricos.

En el viejo continente se venden los ligados a la higiene y cuidado personal como shampoo, tinte para cabello y aceites esenciales de jengibre combinado, por ejemplo, con lavanda.

Cabe resaltar que también se encuentran en el mercado puré, confitado e infusiones. Su uso se extiende no solo a la industria alimentaria y la gastronomía, sino al rubro de saborizantes, farmacéutico, perfumería y aromatizantes.

Nota:

La principal región productora de este superfood en el Perú es Junín.

Los primeros importadores globales en el 2020 fueron EE.UU. con US$ 173.4 millones (12.2% del total), Países Bajos US$ 150.2 millones (10.5%) y Japón US$ 106.8 millones (7.5%)