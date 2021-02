Las exportaciones de arándanos durante la campaña julio 2020-junio 2021 alcanzarían US$ 1,050 millones, mayor en alrededor de 35% respecto al monto exportado durante la campaña anterior, según proyecciones del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

El estimado tiene como supuesto un mayor volumen de exportación, cerca a 170,000 toneladas (+43%), en línea con la mayor producción impulsada por la fase ascendente en la productividad de los cultivos y mayores áreas cosechadas. Por su parte el precio promedio de exportación bordearía los US$ 6.15 por Kg (-6%) debido al mayor volumen exportado.

El COVID-19 no ha tenido mayor impacto en la campaña 20/21 pues, debido a la estacionalidad de la producción, las exportaciones se inician en julio y alcanzan los niveles más elevados entre octubre y noviembre, mientras que el impacto de la pandemia sobre el sector agrario se dio principalmente entre marzo y junio.

No obstante, lo que sí afectó parcialmente las exportaciones fueron las protestas realizadas en diciembre por los trabajadores agrarios demandando mejoras salariales y la derogación de la Ley de Promoción Agraria, anotó el banco.

A mediano plazo, el reporte califica el potencial de crecimiento como “interesante”, pues que el consumo per cápita de arándano en los EE.UU -primer consumidor mundial- pasó de 90 gramos, hace 20 años, a 950 gramos.

Según estimados de la empresa comercializadora de berries Driscoll’s, dicho consumo podría aumentar a 1.8 kilogramos en los próximos años, monto que representaría la mitad del consumo per cápita de fresas (3.6 kg.).

Para aprovechar este mercado potencial, las empresas agroexportadoras peruanas han invertido en el incremento de áreas sembradas en el último quinquenio, no solo en las locaciones actuales sino también en nuevas zonas de siembra para disponer de producto fuera de la ventana existente y mejorar el rendimiento del cultivo. Así, las áreas sembradas habrían alcanzado las 13,600 toneladas en el 2020, según estimados de Proarándanos.

No obstante, estas inversiones estarían en peligro tras la aprobación el 31 de diciembre del 2020 de la nueva Ley de Promoción Agraria, que podría generar que las agroexportadoras reevalúen sus planes de inversión.

Un riesgo adicional a mediano plazo es que, ante el crecimiento de las importaciones de arándanos en EE.UU, el gobierno de dicho país eventualmente imponga cuotas o algún tipo de restricción para proteger su producción local.

Producción

De acuerdo a Scotiabank, la producción viene aumentando de manera acelerada debido a la siembra de nuevas hectáreas y a la mayor productividad.

La superficie cosechada de arándanos a nivel nacional ascendió a 8,502 hectáreas (ha) al cierre del 2019 mientras que el rendimiento del cultivo alcanzó 16.8 TM/ha, según cifras de la FAO. Las principales zonas productoras de arándanos durante el 2019 fueron La Libertad (79% del total nacional) y Lambayeque (17%). Otras zonas productoras fueron Ica, Lima y Ancash.

En el Perú, si bien se podría cosechar arándanos durante todo el año, por un tema de precios la campaña se inicia en julio, teniendo un pico de producción entre setiembre y noviembre, y concluyendo en marzo o abril.

El principal destino de exportación en el 2020 fue EE.UU representando el 53% de las exportaciones de arándanos peruanos. Le sigue Países Bajos (25%), China (7%), Reino Unido (7%), Hong Kong (4%), entre otros.

Las principales exportadoras de arándanos durante el 2020 fueron: Camposol (US$ 148 millones), Hortifut Perú (US$ 145 millones), Agrovisión (US$ 79 millones), Complejo Beta (US$ 61 millones) y Agroberries Perú con US$ 55 millones, según cifras de Adex Data Trade.

La principal ventana comercial para las exportaciones de arándanos peruanos a EE.UU es octubre-diciembre. Perú compite básicamente con Canadá -el principal proveedor de EE.UU- entre octubre y noviembre, y con Chile entre diciembre y enero, según el Ministerio de Agricultura. Casi no se compite con México, pues cuando este país inicia sus exportaciones, Perú termina su campaña.