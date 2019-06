Exportación de banano orgánico crecería hasta 5% en el 2019, según la CCL

Los envíos de banano orgánico peruano al exterior podrían incrementarse hasta en 5% este año, con respecto al año anterior, por lo que ascenderían a US$ 175 millones, sostiene Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam-CCL).

En los últimos dos años, las exportaciones de esta fruta se han incrementado, al sumar US$148.5 millones en el 2017 y US$ 167 millones en el 2018. Los principales destinos son Europa, que concentra hasta el 70% de los envíos, Estados Unidos y Corea del Sur.

“Para este año esperamos que la tendencia de crecimiento se mantenga entre 2 y 5%. Lo que me ha llamado la atención es que a mercados muy interesantes para este tipo de productos no se han enviado volúmenes de exportación muy grandes. Es hacia allí adonde deberíamos empezar a dirigir nuestro interés exportador”, dijo Posada a Gestion.pe.

Estos mercados son Canadá, Japón, Corea y China, que tienen acuerdos comerciales con el Perú, por lo que las exportaciones hacia estos destinos no están sujetas a aranceles.

El año pasado, Canadá recibió apenas el 1% de las exportaciones peruanas de banano orgánico, Japón el 3% y Corea del Sur el 6%. Asimismo, no se registran envíos significativos a China, de acuerdo con el portal Agrodata Perú.

“Las exportaciones de banano hacia estos destinos no han crecido en los últimos tres años, siendo mercados grandes, con potencial de consumo, que tienen poder adquisitivo y una tendencia por consumir productos sanos orgánicos. Solo se han registrado envíos pequeños, de US$ 7 millones, por ejemplo, mientras a Estados Unidos estamos superando los US$ 46 millones y a Europa unos US$ 100 millones. A estos mercados se les debe prestar atención porque son mercados que pagan muy bien”, acotó.

Para incrementar los envíos del banano orgánico debe haber un mayor interés del sector privado en dirigirse hacia los mencionados mercados, señaló Posada, pero también debe mejorarse la promoción de este producto desde el sector público.

“Estos mercados para nuestro país están liberados de aranceles, por lo tanto deberían ser lugares de exportación donde tengamos un acceso preferencial que nos permita vender mayores cantidades de las que hoy estamos vendiendo”, añadió.