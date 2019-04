Exportación de bacalao de profundidad cayó 43% en el primer binestre del año

La gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores ( Adex ) informó que el primer bimestre del año la exportación de bacalao de profundidad sumó US$ 471,592, cifra que indica una caída de 43% respecto al mismo periodo del 2018 (US$ 829 mil 329), debido a una menor presencia de este recurso.

El único destino fue EE.UU. a donde se despachó vía aérea e ingresó a través de los aeropuertos de Los Ángeles, Miami y Seatle. Esta especie se envía básicamente en la modalidad de fresco o refrigerado.

Según datos del Sistema de Inteligencia Adex Data Trade, Perú exportó 22 mil toneladas de bacalao de profundidad en el periodo ya mencionado. El año pasado (enero-febrero) fueron 33 mil toneladas lo que representa una contracción de 31.5%.

Cabe señalar que en enero del presente año el Ministerio de la Producción (Produce) estableció en 161 toneladas la cuota máxima de pesca de bacalao para el 2019, solo 6 toneladas más que el 2018 (155 toneladas). Sin embargo podría modificarse si el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) determina una mayor disponibilidad de este recurso.

Cabe señalar que las exportaciones de bacalao de profundidad fueron en el 2018 de US$ 2 millones 856 mil, una significativa contracción de -34.3% respecto al 2017 (US$ 4.39 millones).

Los envíos de esta especie crecieron sostenidamente hasta el 2017. Se incrementó 7% en el 2014 (US$ 2 millones 175 mil), 25% en el 2015 (US$ 2 millones 709 mil), 7% en el 2016 (US$ 2 millones 887 mil) y 54% en el 2017 (US$ 4 millones 347 mil).

Datos

Las empresas que exportaron más este producto hidrobiológico año fueron Agromarina del Perú S.A.C., Peruvian Seabass S.A.C., Empresa Pesquera Ocean Fish S.A.C. y Armavi S.A.C.