Exportación de alimentos peruanos sumaría US$ 15,000 millones al 2021

Con un entorno positivo para las exportaciones de alimentos éstas podrían llegar a los US$ 15 mil millones en el Bicentenario de la república, estimó el presidente de la Asociación de Exportadores ( Adex ), Juan Varilias Velásquez.

Ese contexto dijo que este año los despachos (agroindustria y pesca no tradicional) llegarían a los US$ 8 mil millones, de los cuales US$ 6,900 millones serían de productos agrarios y US$ 1,200 millones pesqueros.

En el marco del anuncio de la X Expoalimentaria 2018 que se realizará el próximo mes, Varilias mencionó que el mercado interno peruano es pequeño respecto a su potencial productivo por lo que consideró que la exportación es la vía de desarrollo más importante de los agricultores y pescadores.

“Esta convicción es compartida por nuestras autoridades. La mayor evidencia de ello es que pronto se renovará la Ley de Promoción Agraria y que se extenderá a la acuicultura para que intensifique la inversión e incremente las exportaciones, generando más bienestar para los peruanos. Hay que tener en cuenta también a la Selva, que guarda una gran potencial que debe ser aprovechado”, comentó Varilias.